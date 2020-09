Nogometaši madridskog Reala u susretu su 3. kola španjolskog prvenstva ostvarili svoju prvu ovosezonsku pobjedu svladavši na gostovanju u Sevilli Betis sa 3-2 (1-2).

Real je poveo golom Valverdea (14), Betis je uspio pred kraj prvog poluvremena u kratkom vremenu preko Mandija (35) i Williama Carvalha (37) doći do prednosti, no u nastavku susreta gosti iz Madrida su uz veliku dozu sreće uspjeli preokrenuti autogolom Emersona (48-ag) i pogotkom Sergija Ramosa (82-11m) s bijele točke.

FT Betis 2-3 Madrid. Three big / close / debatable VAR calls go Madrid's way as they turn around 1-2 HT deficit to win.

Luka Modrić odigrao je drugo poluvrijeme za Real koji sada ima četiri boda iz dva susreta, dok je Betis ostao na šest bodova.

17 – @realmadriden's Sergio Ramos has become the third player in @LaLigaEN history to score in 17 consecutive seasons, after Agustín ‘Piru’ Gaínza (19) and Carlos Alonso, ‘Santillana’ (17). Captain. pic.twitter.com/C26iGStrrQ

