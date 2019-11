TEŽAK UDARAC ZA RAKITIĆA: ‘Već je obaviješten da više nije dio naših planova’; otkriveno gdje Vatreni želi nastaviti karijeru

Nakon više od pet godina hrvatski reprezentativac napustit će Barcelonu

Rakitić zna da postoji sportska odluka koju treba razumjeti. Već je obaviješten da više nije dio naših planova. Poručio je to Barcin sportski direktor Eric Abidal i dao do znanja da će vjerojatno otići u siječnju. U razgovoru za Mundo Deportivo dodao je i da će razgovarati s njim, iako su je već to napravio. Osvrnuo se i na izjavu Vatrenog kako je tužan zbog trenutačne situacije.

“Naravno da se tako osjeća jer ne igra. Svi igrači u njegovoj poziciji tako se sjećaju. Istina je da on dugo godina igrao na visokoj razini, ali ništa što on ili drugi kažu ne mogu promijeniti situaciju jer je problem minutaža”, dodao je.

On bi u Torino

Pitanje je gdje će Rakitić nastaviti karijeru. Katalonski sport piše da je Barca odbila ponudu jednog premierligaša od 15 milijuna eura. Ističu i da se spominjao Atletico, kao i Inter te Juventus.

Navode da ga Juve najviše zanima, ali piše da bi ga oni doveli na posudbu ako niti jedan igrač ne napusti klub.

🎙️ #EntrevistaMD a Eric Abidal 🗣️ “Voy a explicarle a Rakitic cuál es el plan” ✍️ Por @RogerTorello https://t.co/omdOw2NaX7 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 17, 2019

“Tu Matuidi ulazi u priču jer mu ugovor istječe na ljeto pa će ga Juve pokušati unovčiti i siječnju”, pišu.

Sada samo treba pričekati početka nove godine kako bi se situacija konačno riješila.