Hrvatski reprezentativac na kraju je ipak odlučio ostati

Razmišljao sam o odlasku ove zime. Ne zaslužujem, niti sam zaslužio, određeno ponašanje. Mogu jasno reći da je bilo više stvari koje mi se nisu svidjele. To znaju oni koje donose odluke, a to znamo i mi. No, ponekad moraš prihvatiti stvari koje ne razumiješ i gledati prema naprijed. Rekao je Ivan Rakitić prije nekoliko dana. odgovorio mu je sportski direktor Barcelone Eric Abidal i to u dva navrata.

“Ja sam uvijek bio transparentan prema njemu i svim igračima. On je mogao imati neki problem u sportskom smislu jer nije igrao, no meni nije ništa rekao. Znali smo da razgovara s Juventusom, no mi nismo razgovarali oko toga. Ta ponuda nam na kraju nije došla pa malo toga mogu reći”, izjavio je Abidal ovog tjedna u razgovoru za katalonske novine Sport. Sada je o istoj temi progovorio i za Mundo Deportivo.

“Rakitić se neki dan požalio da ga ne poštuju i da razmišljao o odlasku. Mislite li da je u pravu?”, postavljeno mu je pitanje.

“Ne znam kako sam to rekao. Za igrača je najvažnije da ima određenu minutažu. Iza njega je težak period pod Valverdeom, ali sada kad je došlo do promjene na klupi sve je stvar trenera jer ja ne mogu upravljati minutažom svakog igrača. Pokazali smo poštovanje jer s nikim nismo pregovarali. Rekao je da je razmišljao o odlasku, ali je na kraju ostao u Barci i to je napravio jer je ipak donekle zadovoljan”, poručio je Abidal.