Nedavno je rekao da ne želi biti vreća krompira, a upravo mu prijeti takav scenarij

Barcelona je postigla dogovor s Interovim napadačem Lautarom Martinezom, objavila je u petak navečer španjolska radijska postaja Cadena Cope.

TRENER BARCELONE POSLAO JASNU PORUKU RAKITIĆU: Vatreni ovo već tjednima želi čuti, Setien napokon rekao što misli o Hrvatu

Dodali su i kako Katalonci pregovaraju s Interom kako bi postigli konačan dogovor. Navodno Barca neće platiti odštetnu klauzulu (111 milijuna eura) u potpunosti nego je namjeravaju umanjiti tako da će Talijama ponuditi neku od svojih zvijezda.

Cope navodi da je Inter navodno zainteresiran za Ivana Rakitića, Nelsona Semeda, Samuela Umtitija, Artura Vidala i Juniora. Naveli su i da detalji eventualnog ugovora neće biti objavljeni prije 30. lipnja

💥 Informa @fabig08 🤝 Principio de acuerdo entre Barça y Lautaro Martínez 📞 Barça e Inter trabajan en el acuerdo que incluiría dinero y alguna cesión 🔎 Al Inter le interesan: Rakitic, Semedo, Umtiti, A. Vidal y Junior 📆 Se anunciaría no antes del 30 junio#PartidazoCOPE pic.twitter.com/yfdRcD4rAM — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 22, 2020

Ovakav scenarij neće se niti malo svidjeti Vatrenom o čemu najbolje govore njegove nedavne izjave.

Svjestan situacije

“Svjestan sam situacije i svog statusa, ali nisam vreća krumpira s kojom mogu raditi što ih volja. Želim biti tamo gdje me vole, poštuju i trebaju. Ako je to u Barceloni, divno, a ako nije, otići ću tamo kamo želim ja sam, a ne kamo me pošalju. Već sam klubu jasno dao do znanja da neću trpjeti takvo ponašanje”, rekao je nedavno veznjak.

Rakitić ima ugovor do 30.lipnja 2021. godine, a posljednjih tjedana su mediji nagađali o njegovom mogućem odlasku na kraju sezone, jer ga klub navodno želi prodati ili razmijeniti u nekom od velikih transfera.

“Kao što sam uvijek govorio, kada se potpiše ugovor nastoji se ispuniti do kraja. To je moja namjera. Miran sam, nemam nikakvu informaciju od kluba ili trenera koja bi ukazivala na drugačije namjere. Razumijem da se (u javnosti) govori puno o tome. Ovi mjeseci će sada biti drugačiji, specifični, ali miran sam i nastavljam s istom idejom”, poručio je Rakitić iza kojega je 299 utakmica za Barcelonu.