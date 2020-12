RAKITIĆEVA SEVILLA POBJEDOM PROTIV GETAFEA DOŠLA NA PETO MJESTO: Atletico je i dalje prvi

Ivan Rakitić je bio u početnoj postavi Andalužana, a trener Julen Lopetegui povukao ga je iz igre u 65. minuti

Nogometaši Seville slavili su sa 1-0 (0-0) na gostovanju kod Getafea u utakmici 13. kola španjolskog prvenstva.

Jedini pogodak postigao je domaći branič Xabier Etxeita koji je u 81. minuti reagirao poput centarfora Seville i nakon ubačaja Susa glavom neobranjivo poslao loptu u mrežu.

Ivan Rakitić je bio u početnoj postavi Andalužana, a trener Julen Lopetegui povukao ga je iz igre u 65. minuti.

Sevilla na petom mjestu

Valencia i Athletic Bilbao su odigrali 2-2 u prvoj utakmici subotnjeg programa. Soler je iz kaznenog udarca u 26. minuti donio vodstvo Valenciji. Athletic je preokretom u drugom poluvremenu došao do vodstva golovima Villalibrea (55) i Raula Garcije (79-11m). No, Valencia je do boda došla zahvaljujući Valleju koji je u 83. minuti pogodio za 2-2.

Sevilla se pobjedom protiv Getafea sa 19 bodova popela na peto mjesto, a Getafe je ostao na 15. poziciji sa 13 bodova. Valencia na desetom i Atheltic Bilbao na 11. mjestu imaju po deset bodova. Vodeći Atletico Madrid ima 26 bodova iz deset nastupa, a od 21 sat će u gradskom derbiju gostovati kod Reala.

