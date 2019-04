RAKITIĆ ZAGOLICAO MAŠTU FANOVIMA: Vatreni poslije Uniteda odgovorio pitanje koje zanima sve nogometne poklonike

Već neko vrijeme dosta je pažnje posvećeno njegovoj sudbini u klubu

Hrvatski reprezentativac Ivan Raktiić odigrao je još jednu odličnu utakmicu u dersu Barcelone. Po prvi put u povijesti Lige prvaka slavili s na Old Traffordu protiv Manchester Uniteda (0-1).

“Možemo biti zadovoljni jer pobijediti ovdje nije lako. Mislim da smo bili bolja momčad. Ukupno rečeno nisu nam opucali po golu. Dobro smo se postavili i s ovim rezultatom idemo sretni u Barcelonu”, poručio je Vatreni u razgovoru za HRT.

Težak uzvrat

Engleski velikan se neće tako olako predati. Pokazali su to i protiv PSG-a kada su bili u još većem rezultatskom zaostatku. Na kraju su 0-2 preokrenuli na Parku prinčeva i prošli dalje.

“Uzvratna utakmica bit će teška i neugodna. Znamo s kojim adutima stižu u Barcelonu, bit će teško, ali mi igramo doma pred našom publikom, na našem stadionu i dat ćemo sve od sebe”, istaknuo je.

Nikad se ne zna

U posljednje vrijeme dosta je govora o Rakitićevoj sudbini u Barceloni. Povezuje ga se s raznim europskim klubovima poput Uniteda, Intera, PSG-a, Juventusa….

“Želim uživati u svakom danu, svakom trenu i svakoj utakmici. Jako sam ponosan što mogu biti dio najveće momčadi na svijetu. Imam još tri godine ugovora tako da sam miran, a što će biti to ćemo vidjeti. S nogometom se nikad ne zna. Također, ponosan sam što me spajaju s tako velikim momčadima u Europi i to mi dokazuje da je ovo što radim jako dobro. Jako sam sretan i to mi je najbitnije”, završio je.