RAKITIĆ VODIO SEVILLU DO ČUDESNOG PREOKRETA: Pogledajte gol i neobičnu asistenciju čovjeka koji je ovjenčan slavom u Hrvatskoj

Nogometaši Seville pobijedili su večeras na svom terenu ruski Krasnodar sa 3:2, u susretu 3. kola E skupine Lige prvaka uz pogodak i neobičnu asistenciju bivšeg hrvatskog reprezentativca Ivana Rakitića. Bio mu je to ukupno 34. gol za Sevillu.

Krasnodar je na Sanchez Pizjuanu poveo sa 2:0, no Sevilla je uspjela okrenuti rezultat, pritom zabivši dva gola s igračem manje.

Magomed-Shapi Sulejmanov je doveo Ruse u vodstvo u 17. minuti, a samo četiri minute kasnije Marcus Berg je iz kaznenog udarca zabio za 2;0. Ivan Rakitić je u 42. minuti smanjio na 1:2 zabivši glavom na ubačaj Joana Jordana. U posljednjim trenucima prvog dijela domaćin je ostao s igračem manje nakon što je ‘pocrvenio’ Jesus Navas zbog ružnog prekršaja.

