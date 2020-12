Veznjak Seville progovorio je u intervjuu o brojnim temama

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić najavio je ogled protiv Matea Kovačića i Chelseaja u sklopu 5. kola Lige prvaka koje je na rasporedu u srijedu u Sevilli.

“Osjećam se fantastično, sretan sam i što je najbitnije uživam u nogometu. Iz utakmice u utakmicu sve je bolje i bolje. Idemo napasti sve što je moguće”, izjavio je u razgovoru za HRT.

Osvrnuo se potom na najbrži gol Seville u Ligi prvaka kojeg je postigao prošlog tjedna.

“Taj gol… vidi se da se osjećam dobro, tako samo možeš zabiti kad imaš puno samopouzdanja, kad si sretan i zadovoljan. Presretan sam što sam mogao u tom smislu pomoći momčadi u utakmici. Ako želiš igrati na najvećem nivou moraš se osjećati dobro i voljeno da bude sve kako treba. Želim tako i nastaviti”, poručio je pa se osvrnuo na Chelsea.

Utakmica s Chelseajem

“Igramo protiv jedne fantastične momčadi, bit će sigurno jako teško. Da nam je netko rekao da ćemo se nakon četiri utakmice već plasirati u osminu finala Lige prvaka i da ćemo se u petoj utakmici boriti protiv Chelseaja za prvo mjesto, svi bi rekli: Fantastično, može kako da ne. Prije svega želimo uživati. Igrati protiv Chelseaja, jedne od najboljih momčadi u Europi koja se nevjerojatno pojačala ovo ljeto, i uživati. Igramo doma, nažalost, neće biti publike, ali će nas svi od doma pratiti. Tu veliku utakmicu, veliku borbu za tri boda koji bi za nas bili veliki iskorak”, kazao je i prokomentirao Matea Kovačića koji je napokon odigrao dobru utakmicu za reprezentaciju.

O Kovačiću

“Razumijem Matea, bio sam i ja u takvoj situaciji. Za mene je Mateo fantastičan igrač. Treba mu dati vremena i nije slučajno što je proradio protiv Portugala. I nije to samo zato što je zabio dva gola. Ima nešto što mi drugi nemamo, ima moć da može preuzeti ritam igre, ritam svoje momčadi. Nadam se da ćemo svi uživati u još puno velikih utakmica od Matea i ne zato što je zabio dva komada, nego jer je fantastičan igrač. Svi bi mi voljeli imati Matea u svojoj momčadi tako da njemu uvijek sve najbolje, ali baš sutra ne mora biti, ako se sutra ne osjeća dobro još i bolje. Ali za vikend neka opet nastavi jer sam veliki navijač Matea i želim mu sve najbolje”, kazao je i dogovorio na pitanje kako mu je bilo biti Messijev suigrač.

Uživao s Messijem

“Ja sam stvarno u tih šest godina uživao igrati uz Messija, imao sam fantastičan odnos s njime. Odigrali smo preko 300 zajedničkih utakmica, borili smo se za sve i osvojili sve zajedno. Uvjeren sam da je moglo toga biti i više. Bila mi je čast boriti se uz njega. Tim igračima treba dati poseban tretman, ne zato što to traže, već su to zaslužili. Za mene je jedna od najvećih svih vremena. To je sasvim jasno. Što će biti na kraju i što se dešava sad u Barceloni, ne znam jer nisam tamo. Borim se za svoju Sevillu. Messiju i Barceloni uvijek želim sve najbolje i uvijek će biti u mojem srcu”, poručio je.

O Maradoni

Progovorio je potom i o Maradoni.

“Malo sam mlad i nisam imao sreću da ga gledam i pratim. Općenito u cijelom svijetu imaš malo ljudi koji su sposobni da učine jedno. Svi smo znali tu kvalitetu i talent koji je imao na travnjaku, kad uzme loptu. Bio je sposoban sve te generacije, od mojeg oca, mojeg pokojnog djeda, spojiti. Svi koji smo nešto posebno napravili s loptom rekli bi jedan drugom: Zar misliš da si Maradona? Znao je privući tu pažnju. On nije igrao nogomet, on je uživao u tome i to je uspio prenijeti cijelom svijetu. Kad je bio u Sevilli, svi su znali kako je lijepo igrati nogomet s njim. Neki show, nešto skroz drugo, kao da nije bio nogomet. To je uspio Diego. Svi koji obožavamo nogomet smo jako tužni, otišao je dio nas i svi smo svjesni da Maradona neće biti među nama”, kazao je i dodao kako ne treba uspoređivati Maradonu i Messija.

“Svi mi pišemo svoju povijest, svoju priču. Isto tako, ja igram na svoj način, Maradona na svoj. Bila su to skroz drugačija vremena i nogomet se igrao na drukčiji način. Najbitnije je na kraju krajeva da su Leo i Diego napravili jako puno za naš sport. Da sad izađemo na ulicu i da pitamo bilo koga je li poznaje Messija ili Maradonu svi će reći da, naravno i to je što su oni postigli – uvećali su nogomet i sigurno su najveći svih vremena”, rekao je među ostalim Rakitić u razgovoru za HRT.