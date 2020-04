Veznjak Barcelone već se lomio oko igranja za reprezentaciju poslije srerba u Rusiji

Odgoda Europskog prvenstva za iduće ljeto izazvalo je strah kod dijela hrvatskih navijača svjesnih da bi Vatreni tamo mogli bez Luke Modrića i Ivana Rakitića. Kapetan će tad biti debelo u 36. godini, a činjenica je i da je od Rusije u padu. Dokapetan je pak od tada za reprezentaciju igrao na kapaljku pa su ga mnogi počeli zvati povremenim reprezentativcem. Razmišljao je on o povlačenju nakon Rusije, no odlučio je ostati, ali pitanje je do kada.

“Hoću li igrati dogodine na Euru? Nažalost, došlo je do toga da se Euro morao prolongirati, to je bio veliki udarac za sve nas, ali u tom trenutku najpametnija odluka. Najvažnije je zdravlje. Što će biti dogodine stvarno ne znam. Glavno je sad da izađemo iz ove situacije, da svi zajedno budemo jaki. Imam još o dosta toga porazgovarati s izbornikom”, rekao je Rakitić za Sportske novosti.

Vatreni broj jedan

“Mislim da moram biti realan i objektivan prema svemu. Znate, kao i uvijek, da sam jako ozbiljan kad govorim o toj temi jer meni su reprezentacija i Hrvatska sve. Daleko broj jedan. Iznad svega. I gledam dobrobit svih nas. Vidjet ćemo kako će se razviti situacija u mojoj karijeri, a eto, iz neke nesreće ili sreće imamo dovoljno vremena do Eura. Moram obaviti otvoreni razgovor s izbornikom pa ćemo vidjeti što i kako”, poručio je Rakitić.

“Hrvatska reprezentacija će na Euru 2021. biti jako dobra, bilo to sa mnom, s Lukom ili s nekim trećim. Imamo izvrsne igrače i bit ćemo spremni, ponoviti, ako je to uopće moguće, ono što smo napravili u Rusiji. To je želja svih nas”, naglasio je.

Prije toga vjerojatno ga čeka novo stresno razbolje i promjena kluba, Barca ga namjerava prodati u idućem prijelaznom roku. Kandidata je puno (Sevilla, Atletico, Juventus), a kao posljednji pojavio se Tottenham. Međutim, Rakitić tvrdi da u priči s Englezima nema ništa.