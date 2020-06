Nakon tri mjeseca Barcelona će u subotu u 22 sata zaigrati u gostima protiv Mallorce

Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić još je jednom progovorio o svojoj igračkoj budućnosti. Već se mjesecima nagađa da igra posljednju sezonu u Barceloni, dok on tvrdi da će odraditi ugovor do kraja. O tome je u više navrata govorio za španjolske medije, a sada je to odlučio podijeliti i s njemačkim.

“Ne ljutim se ni na koga u klubu. Još uvijek sam u izvrsnim odnosima sa svima i jako sam zahvalan na vremenu provedenom u Barceloni. Samo želim da nakon toliko vremena što sam u klubu ljudi otvoreno razgovaraju sa mnom. Želim jasno znati u kojem smjeru klub ide. Trenutačno osjećam da želimo ići zajedničkim putem”, kazao je Rakitić za Sport1 i nastavio.

Otvoren za razgovor

“Nemam problema s time što sam posljednjih godina stalno na naslovnicama. Uvijek sam otvoren za razgovor s odgovornima i to mi je draže nego da stvari doznajem iz treće ruke. Još uvijek sam jako sretan u Barceloni, kao i moja supruga. Ne gledam predaleko u budućnost. Ljudi u klub znaju koliko je Barca savršen klub za mene. Uvijek potpisujem ugovore s ciljem da ih odradim do kraja. Još uvijek to želim i želim osjećati da sam potreban klubu”, naglasio je.

“Ostanak u Barcelona mi je plan”, poručio je

“Ako netko ima problema s tim onda to mora i reći. Moja ideja je da ja želim ostati duže. Glavom i srcem sam u Barcelona”, dodao je te je dogovorio na pitanje želi li završiti karijeru u Barceloni ili se možda vratiti u Bundesligu, njegov nekadašnji klub Schalke.

“Otvoren sam za sve, ali ne želim gledati previše u budućnost. Želim uživati u ovom trenutku nakon teškog perioda izazvanog pandemijom koronavirusom. Svi koji me poznaju znaju koliko sam lud za nogometom”, završio je.