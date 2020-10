RAKITIĆ SE POVJERIO ŠVICARCIMA I IZNENADIO IZJAVOM: ‘Da se to dogodilo još uvijek bih igrao za hrvatsku reprezentaciju’

Hrvatska od 20:45 igra prijateljsku utakmicu sa Švicarskom, zemljom u kojoj je rođen jedan od naših najboljih nogometaša u povijesti

Jako je važno da je jedan od starijih igrača još u reprezentaciji. Da je Modrić napravio taj korak prije mene, ostao bih.

RAKITIĆ OTVORIO SRCE U EMOTIVNOM ČLANKU: ‘Moj otac je plakao kada sam mu rekao da ću igrati za Hrvatsku’

Odgovorio je tako među ostalim na pitanje novinara švicarskog Blicka bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić o tome kako to da se povukao s 32 godine. Prethodno je pak otkrio da je o tome razmišljao nakon Rusije.

“Mandžukić, Subašić i Ćorluka odmah su se umirovili nakon Svjetskog prvenstva. Razmišljao sam i ja o tome, puno sam pričao s izbornikom, na kraju sam ostao. Sada je došlo vrijeme. Njihov sam najveći navijač! Momčad ima puno mladih i talentiranih igrača. Vrijeme je da preuzmu odgovornost i dobiju prostor za razvoj. Mislim da hrvatski nogomet ima svijetlu budućnost”, kazao je.

Osvrnuo se i na Švicarce te je rekao što misli o tome mogu li i oni kao Hrvatska doći do velikih uspjeha.

“Da je stvar samo u broju stanovnika, Rusija i Njemačka uzeli bi sve medalje u Europi, a Kina bi bila nepobjediva. Savršena generacija mora doći, a onda mali detalji rade razliku. Uvjeren sam da Švicarska ima kvalitetu da napravi jednom takav korak poput našeg u Rusiji. Moraju se dogoditi male i neočekivane stvari koje ne možeš planirati”, naglasio je.

“Može li ova generacija sa Xhakom, Shaquirijem i Sommerom do velikog rezultata? Definitivno. Ova generacija je sposobna za to. Pokazuje to u klubovima. Kao što sam rekao, neke stvari moraju se poklopit i potrebno je malo sreće”, rekao je veznjak Seville.

Za kraj je dodao kako je šteta što Shaqiri neće igrati jer je pozitivan na koronavirus.