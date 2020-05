RAKITIĆ SE OTVORIO NIJEMCIMA I POSLAO PORUKU BARCI: ‘Već sam šest godina ovdje i stalno slušam takve stvari’

Veznjak se povezuje s brojnim europskim klubovima

Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić nada se da će i iduće sezone biti u Barceloni. Hrvatski veznjak lani je ponuđen PSG_u kao dio paketa za Neymara n na koncu je ostao. U razgovoru za Sky Germany osvrnuo se na svakodnevne glasine oko njegove budućnosti. Jedan dan ide u u Sevillu, drugi u Atletico, treći Juve…

‘’Već sam se navikao. Ovdje sam već šest godina i cijelo vrijeme slušam takve stvari”, rekao je veznjak.

”Moram to pokušati razumjeti, sjetiti se da nogomet nije samo sport. Ima malo više toga. To znamo i moramo to pokušati razumjeti i ponekad se nasmijati zbog svega toga”, dodao je.

Namjerava ispuniti ugovor

‘’Najvažnije je da se osjećam dobro i da dobivam pozitivne povratne informacije od trenera i kluba. Još uvijek imam ugovor, a kad potpisujem ugovor uvijek ga namjeravam ispuniti. Ako se to iz nekog razloga ne može dogoditi, sjest ćemo zajedno i razgovarati o tome, ali u ovom trenutku sam jako sretan ovdje i razmišljam o nekim drugim stvarima’’, rekao je Rakitić. U srijedu je veznjak sa suigračima odradio je testiranje na koronavirus pa će uskoro započeti i s treninzima.’

“Danas je prvi dan da sam izašao nakon 60 dana. Do sada sam bio samo 30-40 metara od kuće. Posljednjih tjedan dana mogli smo s djecom provesti sat vremena vani dnevno tako da je danas prvi dan da sam normalno izašao iz kuće. Bio je smiješan osjećaj, pomalo nelagodno, vožnja s rukavicama i maskom, prilično čudno, situacija je za sve nova, ali treba biti odgovoran prema situaciji”, rekao je i nastavio.

”U nogometu morate biti spremni na sve, ali kao što sam rekao, ne želim gledati predaleko. Želim uživati u trenutku i spremiti se za igru kad god to budemo mogli’. Još uvijek se borimo za Ligu prvaka, čeka nas uzvratna utakmica s Napolijem u osmini finala. U prvenstvu smo dva boda ispred Reala. Želimo pokušati u njima uživati, a onda ćemo vidjeti što će se dogoditi”, zaključio je Rakitić.