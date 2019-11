RAKITIĆEVE RIJEČI ODJEKNULE BARCELONOM: Vatreni poslao žestoku poruku Valverdeu i jasno mu rekao što misli o svojoj situaciji

Slavni srebrni Vatrenu propustit će utakmicu sa Slovačkom u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo

Dokapetan hrvatske nogometne reprezentacije Ivan Rakitić, koji je nakon pet sezona u Barceloni izgubio mjesto u prvoj momčadi, rekao je u četvrtak navečer kako je i dalje motiviran te da će do posljednjeg trenutka nastojati promijeniti svoju situaciju.

„S obzirom da obožavam nogomet želim u njemu sve, pa razmišljam kako promijeniti ovu situaciju. Za mene je sve jasno: želim osvojiti još titula, ovdje ili bilo gdje drugdje. Želim osvojiti Ligu prvaka ove godine, iduće godine, a nakon toga još više. Od te motivacije živim. Dat ću sve od sebe do posljednjeg dana, uživajući na svakom treningu“, izjavio je Rakitić u intervjuu na privatnoj španjolskoj televiziji Movistar.

Vrlo je motiviran

Tijekom razgovara je ostavio dojam da će pokušati nanovo izboriti mjesto u udarnoj postavi u kojoj je bio sve od dolaska u klub 2014., do ovog ljeta. Istaknuo je da dodatno trenira, a niti jednom nije spomenuo odlazak ove zime, kao što neki nagađaju.

Trener Ernesto Valverde ostavio je Rakitića na klupi u posljednje dvije prvenstvene utakmice protiv Levantea i Celte Vigo. Ove sezone je nastupio u deset utakmica, odigravši svega 255 minuta, čime je predzadnji po minutaži od sedam veznih igrača Barcelone.

„Razumijem i poštujem odluke trenera, kluba, ili koga već, no smatram da sam dao jako puno tijekom ovih pet i nešto godina koliko sam ovdje. Želim nastaviti uživati ovdje, to je ono što želim, to mi je bitno. Imam 31 godinu, a ne 38, i osjećam da sam u najboljim godinama, u najboljem trenutku“, rekao je vezni igrač s ugovorom do ljeta 2021.

Velika promjena

Rakitić je od dolaska u Barcelonu svake godine odigrao preko 50 utakmica po sezoni, skupivši 278 nastupa, čime je peti stranac s najviše nastupa u 120 godina dugoj povijesti kluba. Otkad je 2017. na klupu sjeo Valverde bio je najkorišteniji igrač, sve do početka ove sezone.

Ostavio je dojam da ne zna zašto je najednom posjednut na klupu.

“Kada bih znao (zašto ne igram), već sutra bih napravio što treba”

„Ovo je jedna teška situacija, potpuno nova za mene, no ponekad se događaju stvari koje nije potrebno shvatiti 100 posto, a mora ih se prihvatiti. Nalazimo se u fazi sezone kada bih radije govorio o onome što moramo kolektivno popraviti“, rekao je.

‘Najbolji trenutak karijere’

Barcelona je vodeća momčad prvenstva s istim brojem bodova kao i Real Madrid, a također je prva u skupini Lige prvaka. Lani je osvojila prvenstvo, no šokantno je ispala od Liverpoola u polufinalu Lige prvaka, a onda i u finalu kupa od Valencije.

„Maknemo li utakmicu na Anfieldu (Liverpool), uvjeren sam da mi je prošla godina bila najbolja u karijeri. Da nisam na svojoj razini prvi bih otišao odavde, ne bih bio ovdje pet godina samo zato da budem u Barceloni. Sada sam u najboljem trenutku svoje karijere, postavio sam teretanu u kući kako bih bio iznad ostalih“, napomenuo je.

Učio od Xavija

Ljetos je uprava za 75 milijuna eura dovela 22-godišnjeg veznjaka Frenkija de Jonga iz Ajaxa koji je u dosadašnjih 16 utakmica odigrao najviše minuta od veznih igrača. Rakitić se prisjetio trenutka kada je on došao, u trenutku kada se kapetan i vezni Xavi Hernández opraštao od Barcelone.

„Došao sam da bih unio nešto svoje, ‘čitao’ što treba ekipi te nastojao time doprinijeti i pomoći. Nisam imao presing što sam morao igrati umjesto Xavija, nego sam uživao i učio od njega. Imao sam sreće što sam mu bio drag dok smo igrali zajedno, a ako je o nekome potrebno reći nešto dobro kao kapetanu onda je to Xavi. Zbog načina kako je kontrolirao svlačionicu, a da ne govorim o igri“, izjavio je.

Upitan o sadašnjem kapetanu Lionelu Messiju rekao je da je on „personifikacija nogometa“.

Pozitivna energija

„Pet godina dijelim s njim svlačionicu i trčeći, ne znam koliko kilometara, zbog njega. No, koliko je god potrebno“, rekao je smijući se.

Rakitić je rekao za sebe da voli raditi za momčad, pomagati na terenu gdje treba, a da je zahavljujući timskom duhu kojeg je unio izbornik Zlatko Dalić u reprezentaciju Hrvatska došla do finala u Rusiji. Dodao je da nikada nije bilo takvog zajedništva i pozitivne energije na reprezentativnom okupljanju, što su igrači pretočili u rezultat.

Propušta Slovačku

I danas žali za porazom 2-4 od Francuske u finalu, no ponosan je što je bio dio događaja koji je razveselio Hrvate i nakon čega su mnogi zavoljeli Hrvatsku.

„Kada smo bili utopljeni u tuzi, rekao sam da smo postigli ono najteže. Da se čitav svijet zaljubi u jednu malu zemlju poput Hrvatske. Uvjeren sam da su i neki Francuzi bili za nas, slavili su svoju titulu, no da smo ju mi osvojili ne bi im bilo krivo“, zaključio je Rakitić.

Zbog poteškoće s ahilovom tetivom lijeve noge vratio se iz Zagreba u Barcelonu, gdje su klupski liječnici potvrdili nalaze onih hrvatskih, pa će propustiti subotnju utakmicu sa Slovačkom, posljednju kvalifikacijsku za odlazak na Europsko prvenstvo.