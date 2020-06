View this post on Instagram

Llegué a este maravilloso club en el año 2014. Ayer, y después de 6 años, tuve el honor de celebrar 300 partidos oficiales vistiendo los colores #blaugrana. ¡Qué bonita aventura y qué orgullo! ¡Gracias por vuestro apoyo incondicional! @fcbarcelona I joined this wonderful club in 2014. Yesterday, and after 6 years, I had the honor to celebrate 300 official games in #blaugrana colors. What a wonderful adventure and what a pride! Thank you for your unconditional support! #IvanRakitic #FcBarcelona #300