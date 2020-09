RAKITIĆ SE NAKLONIO BAVARCIMA I PRIZNAO PORAZ: Bivši Vatreni posebno istaknuo jedno ime – ‘Vidjeli smo koliko im je on bitan’

Nogometaši Bayerna po drugi puta u povijesti su pobjednici UEFA Superkupa svladavši u finalu u Budimpešti Sevillu nakon produžetka 2-1 (1-1). Za Bayern je zabio Leon Goretzka (34) i Javi Martinez (104), a za Sevillu Lucas Ocampos (13pen). Ivan Rakitić je igrao za Sevillu do 56. minute, a na njemu je napravljen jedanaesterac u 13. minuti.

“Kao prvo, čestitke Bayernu. Razočarani smo, ali to je nogomet. Vidjeli smo večeras koliko je Neuer bitan za Bayern. Imali smo dvije velike šanse za vodstvo, ali on ih je zaustavio. A onda smo im poklonili blesav korner i zabili su iz njega”, rekao je Rakitić nakon utakmice.

2 – Ivan Rakitic has won his second penalty for @SevillaFC_ENG in all competitions and the first one since September 2012 against Rayo Vallecano in @LaLigaEN. Idol. pic.twitter.com/JTWAyyZQTQ

— OptaJose (@OptaJose) September 24, 2020