Nogometaši engleskog Chelseaja su u srijedu na gostovanju porazili Sevillu sa 4-0 osiguravši prvo mjesto u skupini.

PSG RAZBIO UNITED NA OLD TRAFFORDU, CHELSEA PROTUTNJAO SEVILLOM: Nevjerojatna, nestvarna večer Oliviera Girouda

Sevilla i Chelsea su i prije ove utakmice osigurali prolaz, a na Sanchez Pizjuanu igrali su za ‘jedinicu’. Kako je prvi susret završio bez golova, bilo je jasno kako će pobjednik osigurati prvo mjesto.

“Bluesi” su poveli već u osmoj minuti preko Girouda koji je lijepo pogodio na asistenciju Kaia Havertza. Francuski napadač je u 54. minuti povećao prednost londonskog sastava, a za drugi gol asistirao mu je hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić.

Just look Jorginho and Kovacic in the background, you love to see it.💙💙💙 pic.twitter.com/N7YD6zAo58

— Nana Saf'Kant (@SafoChristian) December 2, 2020