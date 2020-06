RAKITIĆ PROGOVORIO O PLANOVIMA S BARCELONOM I LIGI PRVAKA: ‘Bit će uspjeh budemo li uopće mogli završiti to natjecanje’

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić rekao je u ponedjeljak za francuski televizijski program Telefoot kako nema lijepa sjećanja na početak sezone jer nije igrao za Barcelonu, no da se to promijenilo u posljednje vrijeme.

“Zadovoljan sam posljednjim mjesecima, išlo mi je puno bolje. Sada pred sobom imamo dva cilja te želim uživati na terenu”, izjavio je 32-godišnji Rakitić.

Vezni igrač je u subotu upisao 300. nastup za Barcelonu gdje se nalazi od ljeta 2014. godine.

“Tijekom karantene sam naporno trenirao doma, prema je poslije četiri ili pet tjedana bilo teško ostati motiviran kao prvih dana. No bilo je dobro. Zadovoljan sam radom kojim sam se vratio spreman na teren”, rekao je.

Barcelona je vodeća u prvenstvu deset kola prije kraja s dva boda više od Real Madrida, a u Ligi prvaka je odigrala 1-1 kod Napolija u prvoj utakmici osmine finala. Rakitić se nada obrani naslova prvaka Španjolske.

“To sada želim ponoviti, to me dodatno motivira i potiče mi glad… Nadam se da ćemo opet osvojiti španjolsko prvenstvo, premda smo izuzetno motivirani i u Ligi prvaka nakon što nam je taj naslov iskliznuo posljednjih godina”, rekao je.

Barcelona je posljednji put osvojila Ligu prvaka 2015. godine.

Organizator natjecanja UEFA uskoro će potvrditi hoće li se završnica igrati u Lisabonu kao što su posljednjih dana izvijestili neki mediji, te hoće li se do finala igrati po jedna utakmica.

“Situacija nije uobičajena pa će biti uspjeh budemo li uopće mogli završiti to natjecanje. Nadam se da ćemo ga i osvojiti. Naslov će biti vrijedan kao i svi ostali”, izjavio je Rakitić koji je s Barcelonom dosad osvojio 13 pehara.

U subotu je odigrao drugih 45 minuta u prvenstvenoj pobjedi 4-0 kod Mallorce, a konkurira za domaći nastup protiv Leganésa u srijedu.

“Igranje bez publike ne pomaže nikome, no potrebno je pozitivno razmišljati i dati sve od sebe”, istaknuo je.

Happy to be back on the pitch! Important victory tonight and really proud to have reached 300 official games with FC Barcelona ! #IvanRakitic #FcBarcelona pic.twitter.com/ujREXg2uvK

— Ivan Rakitic (@ivanrakitic) June 14, 2020