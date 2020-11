U devet Sevillinih utakmica u svim natjecanjima Rakitić je u samo jednoj ušao s klupe za pričuve

Bivši veznjak hrvatske nogometne reprezentacije Ivan Rakitić (32) uvjeren je kako će njegova Sevilla pobjedom protiv Kransodara u susretu 3. kola Lige prvaka vratiti samopouzdanje narušeno nakon tri neočekivana poraza u španjolskom prvenstvu.

“Dobro smo se pripremili za ovu utakmicu te ćemo istrčati maksimalno željni pobjede. Uvijek je važno doći do tri boda. Govorim suigračima kako je to potrebno radi samopouzdanja, napredovanja. Igrat ćemo protiv fantastične momčadi, radne momčadi ali nastojat ćemo doći do pobjede”, izjavio je Rakitić.

“Za razliku od onoga kako smo igrali u posljednjim utakmicama u španjolskom prvenstvu, sada ćemo morati odigrati kompletnu utakmicu, biti koncentrirani 100 posto čitavo vrijeme”, dodao je.

Bolan poraz

Sevilla nakon dva kola u Ligi prvaka ima četiri boda poslije remija 0-0 kod Chelsea i domaće pobjede od 1-0 protiv Rennesa. No, aktualni pobjednik Europske lige neočekivano je pao u domaćem prvenstvu.

“Doživjeli smo bolan poraz u Bilbau, dogodilo nam ono što nam se događa u posljednjim utakmicama. Ne uspijevamo kontrolirati utakmice do kraja te ih zaključiti. Potrebno je čitavo vrijeme biti koncentriran, a ne samo do recimo 70. minute. Tada se događaju detalji zbog kojih smo bivali kažnjeni”, rekao je.

Sevilla je u subotu izgubila kod Athletic Bilbaa sa 1-2 premda je do 76. minute vodila 1-0. Prije toga je izgubila sa po 0-1 od Eibara i Granade.

“Više bi me brinulo da nemamo dobar osjećaj, da ne dolazimo pred gol, ne stvaramo prilike, ali to nije slučaj. Dominirali smo u svim utakmicama i stalno stvarali prilike. Siguran sam stoga da ćemo ići prema gore”, napomenuo je Rakitić koji je se ove sezone vratio u Sevillu nakon šest godina provedenih u Barceloni.

Nema priče o umoru

“Sada igram ono što sam igrao zadnjih godina u Barci, malo povučeno na sredini. Ono što je najbolje za ekipu, najbolje je i za mene. Presretan sam radom s trenerom Julenom Lopeteguijem. Shvaćam da o rezultatu ovisi ozračje u momčadi, ali ovdje vidim sjajnu momčad koja fantastično radi. Uvjeren sam da ćemo ići prema gore jer smo svjesni propusta iz prošlih susreta”, rekao je.

U devet Sevillinih utakmica u svim natjecanjima Rakitić je u samo jednoj ušao s klupe za pričuve, a u ostalima bio u udarnoj postavi.

“Pun sam želje, svaki dan jedva čekam jutro da se priključim igračima na treningu”, naglasio je. Prošle sezone je Sevilla završila sezonu na četvrtom mjestu u španjolskom prvenstvu s istim brojem bodova kao trećeplasirani Atletico Madrid.

Neki su ju stoga vidjeli i kao jednog od kandidata za naslov ove sezone, ali nakon samo sedam skupljenih bodova u početnih šest kola entuzijazam je splasnuo. Rakitić tvrdi da razlog nije niti u umoru zbog igranja istovremeno Lige prvaka i prvenstva, niti u pritisku zbog velikih očekivanja javnosti.

“Problem nije umor. Nema ničeg ljepšeg nego igrati svaka tri-četiri dana, to znači da si ranije napravio dobar posao i izborio se za to. Tako da to nije razlog. Nije razlog niti pritisak. Potrebno je, naime, biti ambiciozan. Ne treba razmišljati o tome što drugi misle, o tome što može biti na kraju sezone. Potrebno se koncentrirati na svaku iduću utakmicu, nastojati biti bolji. Potrebno je biti pažljiv, nema niti sekunde kada se možeš opustiti na terenu. To moramo popraviti, taj pad, te igrati 100 posto maksimalno čitavo vrijeme”, objasnio je.

“Osjećam puno povjerenje suigrača, trenera te ljudi u klubu pa će i moja igra napredovati”, zaključio je.