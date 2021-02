RAKITIĆ POSTAO PRVI VELEPOSLANIK UEFINE ZAKLADE ZA DJECU: ‘On je čovjek koji izvan terena svojim djelovanjem želi pomoći drugima’

Hrvatski nogometaš Ivan Rakitić postao je prvi veleposlanik UEFA-ine zaklade za djecu koja podržava projekte za razvoj dječjih prava širom svijeta, objavila je europska krovna nogometna organizacija na svojim službenim stranicama.

Bivši hrvatski reprezentativac i trenutni član španjolskog prvoligaša Seville sudjelovat će u dobrotvornim projektima zaklade i javno promovirati njezinu ulogu.

“Jako sam zadovoljan što sam dobio ovu priliku, jer je važna odgovornost osvijestiti ljude da zaklada i glumci mogu puno doprinijeti na ovom području, posebno pomažući djeci da pronađu svoju sreću”, rekao je Rakitić.

📝 🤝 The @UEFA_Foundation is proud to announce @ivanrakitic as its first official ambassador!

“Kao otac dvije kćeri, itekako sam svjestan koliko je važno vidjeti osmjeh na dječjem licu”, dodao je 32-godišnji veznjak.

Dječju zakladu UEFA vodi prvi čovjek europskog nogometa, Slovenac Aleksander Čeferin, koji je, kad je imenovan prvi veleposlanik zaklade, ocijenio da je Rakitić više nego samo izuzetan nogometaš.

💪 "To be a part of the @UEFA_Foundation family gives me a lot of pride," said @ivanrakitic.

“It gives me a lot of responsibility to show everyone that… we can accomplish a lot and, above all, help children all over the world smile with joy…" pic.twitter.com/qhR8UgfbUZ

— UEFA (@UEFA) February 24, 2021