Head up! We are Barça and we have to keep fighting for this club! The season is not over yet! We want to finish on a positive note and we still have very important objectives. Lets go team! // Cabeza alta! Somos Barça y tenemos que seguir luchando por este club! La temporada no ha terminado todavía! Queremos terminar en una nota positiva y todavía tenemos objetivos muy importantes. Vamos equipo! #ivanrakitic #fcbarcelona