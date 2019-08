RAKITIĆ PONOVNO STRIJELAC: Konstantno ga se povezuje s odlaskom, a on je novom golčinom dobio pobjedu Barci

Hrvatski reprezentativac i igrač Barcelone Ivan Rakitić noćas je donio pobjedu katalonskom klubu u prijateljskoj utakmici s Napolijem u Miamiju.

Barca je slavila 2:1, a Raketa je u 79. minuti postigao pobjedonosni gol.

ROCKET-IC! @ivanrakitic fires a MISSILE into the lower left corner to hand Barça a 2-1 lead! 🚀 pic.twitter.com/xgc0HSzuBd

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2019