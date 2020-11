Nogometaši Seville osigurali su plasman u osminu finala lige prvaka nakon što su u utorak u Krasnodaru slavili s 2:1. Vodeći pogodak za Sevillu postigao je Ivan Rakitić u 4. minuti. Ocampos je ubacio s desne strane, Krasnodarov brazilski branič Pantaleo odbio je glavom loptu na 20-ak metara, gdje je na nju natrčao bivši hrvatski reprezentativac te preciznim poluvolejem pogodio desni donji kut domaćih vrata.

[VIDEO] POGLEDAJTE RAKITIĆEVU ‘BOMBU’ U LIGI PRVAKA: Bivši Vatreni majstorski zabio za vodstvo Seville

Domaći su izjednačili u 56. minuti, kad su ‘prebrojili’ obranu Seville, a Wanderson je poslao loptu u mrežu s desetak metara. Sve do pete minute sučevog dodatka Krasnodar je imao bod u džepu, a tada je spretni El Haddadi svojom snalažljivošću u kaznenom prostoru postigao pogodak koji je Sevilli dva kola prije kraja grupne faze osigurao plasman u osminu finala.

🗣️ @ivanrakitic: 'We deserve to celebrate this qualification for the knockout rounds and congratulate everyone involved!'#WeareSevilla #UCL pic.twitter.com/SmoWqi3wCD

