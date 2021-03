U uzvratnom susretu polufinala španjolskog nogometnog Kupa kralja Barcelona je na Camp Nou nakon produžetaka pobijedila Sevillu sa 3-0, nadoknadivši tako poraz 0-2 iz prve utakmice. Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić igrao je za Sevillu od 54. minute.

NE PAMTIMO KADA SMO VIDJELI OVAKVOG RAKITIĆA: Bivšem Vatrenom pao mrak na oči nakon Barcelone – ‘Ljutiti smo. Kriterij je jasan’

A uoči ovog susreta hrvatski veznjak bio je, očekivano, u središtu javnosti jer je šest godina igrao za Barcelonu.

“Njihova glad za uspjehom bila je nevjerojatna”, rekao je Rakitić za LaLigaTV o Barceloninoj momčadi u koju je došao 2014.

This feeling :((( we miss you rakitic ❤️😔#BarcaSevilla pic.twitter.com/QM0e3r0XIz

— Khristian (@Khris_Menchaca) March 4, 2021