Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić posljednjih je tjedana neprestano prisutan u medijima. U četvrtak je pak osvanuo na naslovnici madridske Marce.

“Želim igrati. Vrijeme je da vratimo društvu ono što je ono nama dalo”, započeo je Rakitić upust otkrivši kako mu u ovoj situaciji najviše nedostaju prijatelji i obitelj koju ne može vidjeti kao i svakodnevni život.

“Nitko nije ni mogao zamisliti nešto popout ovoga. Znam da smo mi u klubu cijelu situaciju shvatili ozbiljno. Išli smo igrati prvu utakmicu osmine finala Lige prvaka s Napolijem, već svjesni da bi moglo biti svega. Sada moramo biti pozitivni i sve raditi kako nas ovako nešto ne bi nikada opet iznenadilo”, kazao je i poručio kako je iz svega ovoga naučio kako moraš cijeniti detalje koje proživljavaš svakog dana.

Neizvjesnost

“Je li bilo straha? Ne bih rekao da je strah prava riječ, više me je uhvatila neka neizvjesnost. Ja sam osoba koja živi organizirano, ne volim iznenađenja ovakvog tipa. Volim imati stvari pod kontrolom, a ovo je moju obitelj, od Seville, Švicarske i Hrvatske bacilo u neizvjesnost”, ispričao je i poslao poruku fanovima.

“Mnogi patili i svi su oni naši heroji. Želio bih im izraziti vječnu zahvalnost. Ovo nikada nećemo zaboraviti, ali ne smijemo si dopustiti da nam iz svega ostanu samo ružna sjećanja. Trebali bismo uvijek biti solidarni jedni prema drugima, kao sada”, rekao je Rakitić pa je progovorio o nastavku sezone.

Nastavak sezone

“Vidimo da se francuska liga, jedna od najvažnijih u Europi neće igrati i to se mora poštovati. Svaki zemlja će odlučiti što je za nju najbolje i kako da se premosti ovaj jaz neigranja. Mislim i da se tu ne mogu napraviti jednake odluke, da se ne može sve nastaviti u isto vrijeme”, smatra veznjak Barcelone.

“Nogomet je vrlo važan za mnoge ljude, a dokaz tome je novac koji se oko njega vrti. U posljednje vrijeme slušam o problemima koji čekaju nogomet ako se ne bude igralo. Oni su ekonomske naravi. Novac, europska natjecanja, promocije i ispadanja, TV-prava, kalendar i ostalo. Međutim, nisam nikoga čuo da priča o navijačima, o onima kojima je nogomet oduzet preko noći i o svima onima koji nogomet žive. Vrijeme je da svi nogometni djelatnici ustanu i kažu jednoglasno da ne igraju nogomet zbog ekonomskih razloga. Moramo mlade ljude zainteresirati da se bave onim što vole, bez obzira na milijune koji se ulažu u nogomet”, kazao je te je upitan o ulozi nogometaša.

“Ja znam da želim igrati. Sad je vrijeme da se vratimo nogometu uz najbolje sanitarne uvjete, ali ni oni ne garantiraju stopostotnu sigurnost za sve aktere. Rizike će imati svi radnici i djelatnici s istim problemima, od trgovaca u supermarketima nadalje. Siguran sam da bi svi navijači htjeli da se nogomet vrati. Moramo pustiti ljude da uživaju u nogometu, nogometaši mogu biti primjer i dati podršku svima koji su se bore protiv virusa. Želim im se pridružiti”, kazao je pa je progovorio o tome što se događa s njim.

“Ja sam u najboljem trenutku karijere, u mojim najboljim godinama. Ovo predstavlja novi motiv za mene i mislim da ću uspjeti u svemu onome što sam naumio. Kada bi do kraja sezone još uzeli prvenstvo i Ligu prvaka, kamo sreće… Ja ne žalim ni za čime, uvijek ću htjeti samo najbolje za momčad i za sebe. Kako vidim budućnost? Uživajući u nogometu, i to što prije. Kad se to dogodi onda je sve gotovo. Bit će vremena za analizu cijele situacije”, završio je.