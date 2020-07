Ranije je govorio kako bi se jednog dana volio vratiti u Sevillu

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić odigrao je u četvrtak 200. prvenstvenu utakmicu za Barcelonu, što mu je možda bio i zadnji ligaški nastup za katalonski klub jer zbog skupljenih žutih kartona ne smije igrati u posljednjem kolu dok je istovremeno njegov ostanak na Camp Nou upitan. Rakitić je odigrao 67 minuta u porazu Barcelone 1-2 od Osasune čime je njegova momčad kolo prije kraja prvenstva izgubila utrku s Real Madridom.

Hrvatski vezni igrač je u 57. minuti dobio žuti karton, pa zbog ukupno petog skupljenog mora propustiti iduću prvenstvenu utakmicu, u nedjelju kod Deportivo Alavesa. Nakon te utakmice Barceloni će ostati još samo igranje u Ligi prvaka, poslije neuspjeha u prvenstvu, kupu i superkupu.

Želi ostati

Rakitić ima ugovor na još godinu dana, do 30. lipnja 2021. godine, te je prošli mjesec izjavio kako želi ostati do kraja ugovora ondje, a ako je moguće i duže. No ostanak 32-godišnjeg igrača i dalje je neizvjestan jer ako ga klub ne proda ovo ljeto kasnije će moći otići besplatno. Barceloni je potreban novac nakon osjetnog pada prihoda zbog krize nastale koronavirusom. Uprava Barcelone ove sezone nije rekla kakve su joj namjere s Rakitićem.

On je četvrti stranac s najviše nastupa u povijesti katalonskog kluba, a ukupno je za Barcu upisao 309 nastupa. Još 117 prvenstvenih utakmica je sakupio u dresu Sevillu od siječnja od 2011. do lipnja 2014. godine.

Sevilla bi ga htjela vratiti ovo ljeto no nije spremna platiti visoku odštetu Barceloni, premda je u potrazi za veznim igračem. Na kraju sezone iz Seville odlazi 32-godišnji argentinski veznjak Ever Banega kojem istječe ugovor, a Rakitić je jedan od potencijalnih kandidata za preuzimanje njegovog broja 10 u Sevilli.

Hrvatski igrač, čija je supruga Raquel iz Seville, ranije je govorio kako bi se jednog dana volio vratiti u taj klub gdje je bio kapetan u svojoj zadnjoj sezoni ondje, no da je zasad usmjeren samo na nastavak igranja za Barcelonu.