RAKITIĆ NIJE TRENIRAO S BARCELONOM: Sada je poznato zašto je izostao, razlog nije onaj na koji su svi mislili

Srebrni Vatreni bio je dugo vrlo važan igrač u Barceloni, ali ove sezone situacija je drugačija

Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić nije prisustvovao treningu svojeg kluba Barcelone u četvrtak, objavio je RAC 1.

Rakitić je odradio trening s privatnim trenerom, a katalonski klub nije naveo koji je razlog tome pa su se počela pojavljivati razna nagađanja.

Rakitić ove sezone ima loš status i slabu minutažu u Barci pa ga se puno spominje u kontekstu transfera u drugi klub. Puno se pričalo o njegovom prelasku u francuski Paris Saint Germain ili talijanske gigante Inter i Milan, a posljednjih dana se pojavila vijest da je na korak do odlaska u engleski Manchester United.

Snimanje reklame

Logično, počeo se nametati zaključak da je njegov izostanak s treninga imao veze s potencijalnim transferom, ali istina je poprilično drugačija.

Kako piše Sport, klub je Rakitiću odobrio da propusti trening s momčadi zbog situacije s prosvjedima u Kataloniji.

Hrvatski reprezentativac u četvrtak je morao otputovati u Madrid zbog snimanja reklame, a s obzirom da se zbog prosvjeda njegov put može odužiti, klub mu je izašao u susret i oslobodio ga treninga.

Odgađa se El Clasico?

Zbog političkih napetosti i prosvjeda u Barceloni čini se da će doći i do odgode prvog El Clasica sezone. Prema rasporedu on bi se trebao odigrati iduće subote, 26. listopada. No, informacije iz katalonskih i španjolskih medija sugeriraju da će biti odgođena nakon što je Barcelona odbila zamjenu domaćinstva.

Katalonski Sport piše da bi se jedan od najvećih nogometnih derbija na svijetu odigra 18. prosinca. Kao mogućnost se pojavio i raniji datum, 4. prosinac, ali teško da će se utakmica tada održati jer tri dana ranije Barca igra s Atleticom.

Treba napomenuti da za sada ništa nije službeno i da vodstvo španjolske lige tek treba donijeti konačnu odluku.