RAKITIĆ MOŽE ODAHNUTI, BARCELONA PRONAŠLA NOVU ŽRTVU: Evo o kojem igraču im ovisi najveći posao ovog ljeta

Španjolski prvak Barcelona traži formulu kako bi izbjegla plaćanje 11 milijuna viske odštetne klauzule iza Interovog napadača Lautara Martineza. Spominjalo se da bi u suprotan smjer mogli poslati nekoga od svojih igrača među kojima su se spominjali Ivan Rakitić, Arturo Vidal, Nelson Semedo i Jean-Clair Todibo.

Međutim, Nerazzurri su im poručili da žele novce i da ih razmjena ne zanima. No, Barcelona je sada izvukla asa iz rukava. A on se zove Junior Firpo. Mundo Deportivo piše da u Barci vjeruju kako bi Inter mogao pristati na razmjenu koja uključuju ovog igrača vrijednog 41 milijun eura čime bi se smanjila odštetna klauzula argentinskog napadača.

[@mundodeportivo] Barcelona want to include Junior Firpo in the operation for Lautaro Martinez and value him at €41m.#Barcelona #Lautaro #Firpo

(⭐⭐⭐) pic.twitter.com/YCXLKJ8RiY

— Lee (@FCB_AFCupdate) June 5, 2020