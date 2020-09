RAKITIĆ JE U BARCI OSTAVIO JAKO DUBOK TRAG: Bivši suigrači mu šalju dirljive poruke; ‘Hvala ti, pogotovo zbog jedne stvari…’

Dokapetan hrvatske nogometne reprezentacije Ivan Rakitić u utorak je nakon šest godina napustio redove slavne Barcelone i vratio se u Sevillu,

Raktić je u srijedu posjedio klupske prostorije Barcelone i oprostio se sa, sada bivšim, suigračima.

Rakitiću su preko društvenih mreža lijepe poruke poslali neki nogometaši Barce, a iz njih se dobro vidi da je on ostavio dubog trag u katalonskom gigantu.

“Šest godina i puno sretnih uspomena. Još sam jako zahvalan na tebi, pogotovo kad sam došao zbog jezika, mentaliteta i kulture – nikad to neću zaboraviti. Veselim se kad ću igrati protiv tebe, sve najbolje tebi i tvojoj obitelji, brate. Šaljem veliki zagrljaj”, napisao mu je prvi golman Barcelone Marc ter Stegen.

Tw Ter Stegen: "6 years – Many great memories! Still very grateful for you especially when I joined in terms of language, mentality & culture – I’ll never forget! I look forward to playing against you Brate 😁 Wish you & your family only the best. A big hug friend" [@mterstegen1] pic.twitter.com/nyF6DdyQTC

