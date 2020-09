Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić rekao je u četvrtak po dolasku u Sevillu kako mu je cilj osvojiti iste trofeje koje je osvajao u Barceloni tijekom proteklih šest godina, počevši s europskim Superkupom protiv Bayerna krajem ovog mjeseca.

RAKITIĆ STIGAO U SEVILLU I ODMAH SE SJETIO POKOJNOG REYESA: ‘Znam da me sada gleda i da je sretan zbog mene’

“Došao sam prenijeti svoju ambiciju, da i drugi osvoje trofeje koje sam ja osvajao. Borit ćemo se za titule od prvog dana, ići ćemo 100 posto”, rekao je 32-godišnji vezni igrač na konferenciji za medije podno stadiona Sánchez Pizjuán u Sevilli.

“Počinjemo s velikom utakmicom i prilikom da odmah osvojimo trofej. U igri je važna titula. Želimo pokatati da smo velika ekipa, a ja imam posebno veliku želju osvojiti taj trofej jer će mi to biti 150. utakmica za Sevillu, pa se nadam da ću na njenom kraju podići pehar”, dodao je.

Sevilla i Bayern Munchen odigrat će 24. rujna u Budimpešti utakmicu europskog Supekupa jer su Španjolci osvojili Europsku ligu, a Bayern je bio pobjednik Lige prvaka. Rakitić, koji je već igrao za Sevillu od siječnja 2011. do lipnja 2014. nastupivši u 149 utakmica, debitirat će u tom dvoboju.

Rakitić je u srijedu navečer doputovao u Sevillu nakon što se prethodno oprostio od suigrača i osoblja u Barceloni gdje je proveo šest godina. Na travnjaku stadiona Camp Nou fotografirao se uz 13 osvojenih pehara, uključujući i onaj Lige prvaka iz 2015. godine. Novi trener Ronald Koeman i uprava katalonskog kluba više nisu računali na njega, premda je imao ugovor na još godinu dana, pa su ga prodali Sevilli.

“To je prošlost, poštujem mišljenje druge strane. Proveo sam sjajnih šest godina u Barci. Bilo je potrebno vidjeti da je došao trenutak za odlazak, da dolazi nova etapa. Nadam se da će Barci ići dobro i da ćemo biti ispred nje u natjecanjima.

Nije važno samo to što je meni došao trenutak da se vratim u Sevillu, nego što je bio i pravi trenutak za Sevillu”, dodao je Rakitić.

Iz Seville je ovoga ljeta otišla argentinska “desetka” Ever Banega pa je ostalo upražnjeno mjesto na sredini travnjaka.

Sevilla će platiti 1,5 milijuna eura Barceloni, te možda još 9 milijuna ovisno o nastupima i rezultatima. Rakitićeva cijena kretala se oko 20 milijuna eura, podatak je Transfermarkta, internetske stranice za transfere nogometaša.

“Prvo hvala našem predsjedniku i upravi na povjerenju kojeg su mi dali da izvedemo ovu tešku operaciju”, izjavio je Sevillin sportski direktor Ramon Rodríguez Verdejo “Monchi” na konferenciji za medije.

“Da ju izvedem, Rakitić je napravio veliki napor sa svoje strane oko svojih uvjeta, a njegov zastupnik je radio da Barcelona prihvati naše uvjete. Zasluga je na klubu, igraču i agentu. Bila je to teška operacija, bilo je uspona i padova u pregovorima, no uz dobru volju provedena je do kraja”, dodao je.

Novine Marca su izvijestile kako će Rakitić biti najbolje plaćeni igrač Seville ove sezone, no klub to nije htio komentirati.

