Vatreni i suigrači čekaju nastavak prvenstva

Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić, kao i njegovi suigrači iz Barcelone, u iščekivanu je nastavka prvenstva, koje je prekinuto zbog izbijanja pandemije koronavirusa. Nakon što je Zagreb pogodio potres snimio je video kojeg je objavila Barcelona na društvenim mrežama. U njemu je, među, ostalim, otkrio i kako provodi dane u izolaciji.

“Obitelj i ja pokušavamo to vrijeme provesti zajedno. Supruga Raquel i ja nastojimo da od ponedjeljka do petka djevojčice naprave svoju školsku zadaću koju mogu pisati preko interneta. Ujutro se igramo profesora, a popodne se samo igramo…Lijepo je ovo vrijeme provedeno zajednički”, ispričao je Rakitić.

Nije iznenađen

“Nije mi iznenadilo što su nas zatvorili. Dobro se sjećam odlaska u Napulj na utakmicu Lige prvaka kada je to bila tema u Italiji. Rekao sam liječniku kako ovo nije dobro, da će biti puno gore. Sada moramo biti svi ujedinjeni. Vlada ovo ne radi jer želi, no trebamo ostati zatvoreni, premda se nikome ne sviđa. To je nužna potreba. To nam je svima obveza”, izjavio je Rakitić.

Tvrdi da se od utakmice u Napulju 25. veljače pripremio za ovu situaciju pa ne mora u trgovinu.

“Dovoljno sam nakupovao. Otišao sam samo baciti smeće, udaljeno 50 metara. To su jedini metri koje sam napravio na ulici”, rekao je.

“Kada sve ovo prođe bit će nam čudno vidjeti se međusobno u sportskom kampu ili stadionu. Najidealnije bi bilo da se vratimo u najboljem mogućem stanju, no naravno nije isto vježbati s loptom i trenirati doma. Gotovo je nemoguće biti 100 posto spreman, ali je moguće biti u jako dobrom stanju”, zaključio je igrač vodeće momčadi španjolskog prvenstva.

Posljednju utakmicu odigrao je 7. ožujka na Camp Nou gdje je Barcelona s 1-0 pobijedila Real Sociedad. Jedanaest kola prije kraja prvenstva Barcelona ima 58 bodova, dva više od Real Madrida.