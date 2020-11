Rakitić se u rujnu ove godine, nakon 13 godina igranja za Vatrene, odlučio povući u reprezentativnu mirovinu

Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić (32) dao je veliki intervju za službenu stranicu FIFA-e u kojemu je pričao o svojoj karijeri.

Raktitić se od Vatrenih oprostio u rujnu ove godine, a bio je važan član momčadi koja je osvojila srebro na Svjetskom prvenstu 2019. godine u Rusiji.

Ovog ljeta je i promijenio klub, nakon šest godina otišao je iz Barcelone i vratio se u redove Seville, za koju je već igrao od 2011. do 2014.

Na početku intervjua Rakitić je progovorio o emotivnom povratku u Sevillu grad koji je jako strastven prema nogometu.

Ludi nogometni grad

“Što se tiče nogometa, to je jedan od najluđih gradova na svijetu. Tamo ljudi stvarno vole nogomet. U gradu su Sevilla i Betis koji su veliki rivali, a njihovi stadioni su udaljeni pet minuta. Cijeli grad luduje oko nogometa i atmosfera je posebna”, rekao je .

Rakitić je u prvom razdoblju dok je bio u Sevilli bio kapetan momčadi i to prvi kapetan nakon legendarnog Maradone koji nije bio Španjolac, a sada je otkrio koliko mu je to značilo.

“Nevjerojatno se osjećam sada kad to čujem. U karijeri postoje neki trenuci koji se ne mogu opisati, a to je sigurno jedan od njih. Bio sam jako ponosan jer je kapetan inače uvijek Španjolac i imati tu čast i povjerenje svih u klubu bilo je nešto posebno. Nadam se da su uživali u tome što sam ja bio kapetan jer živim za nogomet i živim za svoju momčad, a to je bila posebna godina jer smo ovojili Europsku ligu”, prisjetio se.

Sevilla je osvajala Europsku ligu rekordnih šest puta, a u Ligi prvaka nikad nije stigla dalje od četvrtfinala i Rakitić vjeruje da bi se to moglo promijeniti već ove sezone. Trenutno, nakon tri odigrana kola, Sevilla je na srugom mjestu skupine u kojoj su joj protivnici engleski Chelsea, ruski Krasnodar i francuski Rennes.

“Napravili smo velike korake u zadnjih 15 godina i nevjerojatno je što smo osvojili Europsku ligu šest puta. Zbog toga smo sretni i ponosni, ali želimo napraviti sljedeći korak u Ligi prvaka. Bilo bi fenomenalno otići dalje od četvrtfinala i mislim da možemo napraviti nešto posebno u Ligi prvaka”, izjavio je Rakitić.

U društvu superzvijezda

Zatim se osvrnuo na 2014. godinu i dolazak u Barcelonu te igranje sa zvijezdama poput Xavija, Inieste, Neymara, Suareza i Messija.

“Bilo je neopisivo igrati u najvećoj ekipi na svijetu i bit ću dio te velike obitelji do kraja života. Bio sam jako uzbuđen, ali kada sam došao u svlačionicu i vidio sve te igrače ostao sam začuđen. Uživao sam igrati s njima i puno mi znači što sam ostao prijatelj s nima za cijeli život. Jako sam blizak s Iniestom i nas dvojica puno razgovaramo. Jako sam zahvalan na tih šest godina u Barceloni ii nikad ih neću zaboraviti”, rekao je.

U nastavku je progovorio o Messiju, po monogima najvećem nogometašu u povijesti i opisao je kakav je on:

“Sto posto nogomet. Nije važno tko si, moraš uživati kako čovjek igra jer je na drugoj razini. Bez uvrede za druge velikane, postoji samo jedan najveći, a to je Leo. San je što sam odigrao 311 utakmica uz njega. Tako puno sam uživao i želim mu reći; ‘Hvala ti na svemu, Leo jer nikada nećeš znati koliko mi je značilo igrati s tobom.'”

Povijesni uspjeh

Zatim se prisjetio povijesnog uspjeha na SP-u u Rusiji.

“Teško je odabrati najljepšu uspomenu jer je sve bilo jako posebno, od priprema do finala. Atmosfera i prijateljstvo u ekipi je bilo nevjerojatno. Svaki dan smo radili i osjećali taj osjećaj zajedništva. Dali smo sve od sebe i unatoč tome što smo teško izgubili u finalu, to nam je u isto vrijeme bila velika pobjeda. Dobili toliko puno podrške iz cijelog svijeta i vjerujem da je 90% svijeta navijalo za Hrvatsku. Poraz od Francuske nikada neću zaboraviti jer smo bili vrlo blizu osvajanja najvećeg naslova u nogometu, ali ponosan sam na ono sam što smo zajedno napravili. Srebro u Rusij je najveći rezultat u hrvatskom nogometu ikada”, rekao je Rakitić pa progovorio o tom koliko je osvajanje drugog mjesta na SP-u značilo Hrvatskoj, naciji od 4 milijuna ljudi:

“Trebali ste vidjeti kko je to izgledalo kad smo sletjeli u Zagreb. Vozili smo se u busu s otvorenim krovom i rekli su nam da će trajati vožnja do centra grada maksimalno trajati sat i pol, a trebalo nam je sedam sati da dođemo do trga. Jedan od najboljih trenutaka u životu bilo mi je osjetiti ljubav svih ljudi u Hrvatskoj i to nikad neću zaboraviti.”

ZNakon toga Rakitić je progovorio o svojem oproštaju od reprezentacije, koji mu je bio jako težak.

“To je jedna od najtežih odluka u karijeri, ali nekad morate shvatiti da je došlo to vrijeme. Nakon više od 13 godina i preko 100 utakmica, uz koronavirus i mojim povratkom u Sevillu, odlučio sam da je bitno se usredotočiti na klub i da bih svoje vrijeme više trebao dati obitelji. A osim toga, Hrvatska ima puno talentiranih mladih nogometaša koji zaslužuju priliku i trenutak odlaska bio je savršen”, poručio je.

Na kraju intervjua Rakitć se osvrnuo na Luku Modrića, igrača Real Madrida i osvajača Zlatne lopte u 2018. godini, s kojim je dugo dijelio svlačionicu u reprezentaciji.

“On je najbolja star koja se ikada dogodila Hrvatskoj. Poput starijeg mi je brata, 13 godina smo bili u reprezentaciji i puno puta se borili u El Clasicu. Bilo je stvarno sjajno što su dva hrvatska nogometaša igrala u najvećoj klupskoj utakmici. Bio sam ponosan svaki puta kada bi on osvojio neku nagradu jer koliko god ona bila za njega bila je i za cijelu Hrvatsku. On je savršen predstavnik Hrvatske u svijetu i zbog njega sam jako ponosan što sam Hrvat”, zaključio je.

