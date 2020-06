Dva remija u posljednjih pet utakmice i gubitak prvog mjesta na tablici zatresli su klupu Quiquea Setiena. Ne promijene li se njegovi rezultat drastično i ne osvoji li Ligu prvaka, Barcelona će mu na kraju sezone dati otkaz. Piše to u ponedjeljak Goal. Bivši trener Betisa na Camp Nou je stigao u siječnju te je potpisao na dvije i pol godine, međutim kako stvari stoje spašava ga samo čudo.

RASPAD SISTEMA U BARCELONI: Rakitić i Messi pokrenuli novi kaos. Incident izbio usred utakmice, u svlačionici ‘pucali zidovi’

Goal javlja da su se Messi i Pique okrenuli protiv njega. Zamjeraju mu njegove taktičke zamisli, a nisu sretni niti njegovim izjavama na konferencijama za novinare. Navodno su i igrači nezadovoljni i njegovim treninzima, a ne sviđa im se niti njegov pomoćnik Eder Sarabia, što su pokazali na prošloj utakmici, o čemu više možete pročitati – OVDJE.

Posao bi prema svemu sudeći mogao zadržati ako osvoji prvenstvo i Ligu prvaka. Poznato je da Setiennije bio prvi izbor nakon što je Ernesto Valverde dobio otkaz. Ronald Koeman i Xavi Hernandez prije toga su odbili Barcelonu. No, ovaj drugi se predomislio te je priznao kako je sada spreman voditi momčad u budućnosti pa glasi kao prvi kandidat za klupu Barce. Osim njega opcija i trener druge momčadi Xavi Garcia Pimienta.

Quique Setien at Barcelona:

⚽️ 17 matches

✅ 11 wins

🤝 3 draws

❌ 3 defeats

Does he deserve more time? 🤔 https://t.co/gzJRHuEJ8Y

— Goal (@goal) June 29, 2020