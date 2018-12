RAKITIĆ GUBI MJESTO U BARCI? Procurio tajni plan diva iz Katalonije, s ovim sastavom misle stati na kraj Realovoj dominaciji u Europi

Španjolski prvak već ima popis želja za iduću sezonu.

Zbog dominacije Real Madrida u Europi posljednjih godina u Barceloni su počeli razmišljati o momčadi za iduću sezonu koja bi im omogućila da stanu na kraj mrskim rivalima. Kraljevski klub je pod vodstvom Zinediena Zidanea osvojio tri Lige prvaka u nizu te su zasjenili uspjehe moćne Barcine momčadi od prije deset godina koja je pod Pepom Guardiolom osvajala srca nogometnih zaljubljenika.

Ljetna pojačanja

Britanski The Sun doznao je koji bi im igrači trebali pomoći da opet postanu dominantna sila. Prvi od njih je Vincent Company. Braniču Manchester Cityja na ljeto istječe ugovor i odluči li napustiti Etihad najizglednija je destinacija Camp Nou.

Nadalje, Barca glasi kao najveći kandidat za dovođenje PSG-ova Adriena Rabiota. Njemu također istječe ugovor na ljeto i navodno mu je želja preseliti u redove španjolskog prvaka,

Najveći izazov pak bit će im pak Paul Pogba. Igrač nije sretan na old Tarffordu, međutim on za razliku od potonjih ne bi bio besplatan, ali Katalonci sigurno imaju novaca.

Zamjena za Suareza

Također, The Sun navodi da Suerezu istječe vrijeme s obzirom da će uskoro napuniti 32 godine, pa traže novo dugoročno rješenje. Harry Kane je spominjao kao prva opcija, ali Englezi tvrde da bi Antoine Griezmann mogao biti taj koji će prije doći na Camp Nou. Lani je bio na korak do transfera, ali je na kraju ostao vjeran Atleticu, no Katalonci navodno nisu odustali od njega.

S Rabiotom, Pogbom i Griezmannom tako namjeravaju dominirati i biti najbolji u Europi, a zatim uvjeriti Mbappea da izabere Camp Nou, a ne Bernabeu kao idući klub.