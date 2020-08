Vatreni i otpisani u utorak su Osvanuli na naslovnicama svih španjolskih novina

Španjolski i katalonski mediji izvijestili su u ponedjeljak kako je Ronald Koeman poručio Ivanu Rakitiću da više ne računa na njega i da može potražiti novi klub.

Sport ističe da Vatreni ima ponude iz Premier lige i Serie A, ali da je njegov prioritet vratiti se u Sevillu. Posao je kompliciran zbog odštete koju traži Barca, dok se u Sevilli nadaju da će ga dobiti besplatno ili uz znatno povoljnije uvjete.

Kako su i Arturu Vidalu pokazana izlazna vrata, Koeman će morati potražiti neka nova rješenja u veznom redu. Mundo Deportivo ističe da će se okušati s Riquijem Puigom, ali i da nema ništa protiv toga da Busquets i Sergi Roberto ostanu, ali uz napomenu da će im uloge biti smanjenje. Također, tu je novo pojačanja Miralem Pjanić, a navodno će i Coutinho dobiti priliku. MD još naglašava da Van de Beek i Fabian neće doći zbog pomanjkanja sredstava te da će ovo biti prijelazna sezone.

Sportski direktor španjolskog nogometnog prvoligaša Seville Ramon Rodriguez Verdejo, poznatiji kao Monchi, prije nekoliko dana priznao je kako želi vratiti Ivana Rakitića u Sevillu, ali i dodao kako je to “ekonomski vrlo komplicirano”. “Rakitić je moj prijatelj i volio bih da se on vrati, ali kada se steknu uvjeti. U ovom se trenutku to čini vrlo teško ako ne i nemoguće,” kazao je Monchi u razgovoru za “Diario de Sevilla”. Hrvatski veznjak je za Sevillu igrao od 2011. do 2014. nakon čega je preselio u Barcelonu. U dresu Seville Raketa je odigrao 149 utakmica u svim natjecanjima, ukupno je zabio 34 pogotka, te osvojio Europsku ligu 2014.