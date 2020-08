Nizozemski stručnjak Ronald Koeman (57) bit će novi trener Barcelone, kazao je predsjednik kluba Josep Maria Bartomeu u utorak navečer u intervjuu za BarcaTV, televizijski kanal katalonskog kluba.

“Kladimo se na njega, jer ga dobro poznajemo, znamo kako on vidi stvari i kako želi da njegove ekipe igraju,” kazao je predsjednik Blaugrane dodavši: ” Bitno je i njegovo iskustvo, poznaje Barcelonu i način gledanja na nogomet.”

Koeman ima važeći ugovor s Nizozemskim nogometnim savezom (KNVB), međutim ima i klauzulu koja mu dopušta da raskine ugovor ako dobije ponudu od Barcelone, kluba za koji je igrao i gdje je počeo svoju trenersku karijeru kao pomoćnik Louisu van Gaalu.

Nizozemac nikada nije skrivao kako bi trenerski posao u Barceloni za njega bio posao iz snova, a mediji su danima pisali kako on osjeća da je to “sad ili nikad” da prihvati ponudu katalonskog diva.

Koeman je legenda kluba, strijelac čuvenog gola protiv Sampdorije, za prvi trofej Katalonaca u Ligi prvaka 1992. godine. Šest godina je igrao za Barcelonu, a na Camp Nou je bio i na počecima svog trenerskog puta kao pomoćnik Luisu van Gaalu. Potom je vodio Vitesse, Ajax, Benficu, PSV, Valenciju, AZ, Feyenoord, Southampton, Everton, a od 2018. je vodio “Oranje”.

Za KNVB je Koemanov odlazak na Camp Nou veliki udarac. On je pod ugovorom kao izbornik do svjetskog prvenstva u Kataru 2022. i vodio je reprezentaciju kroz kvalifikacije za Europsko prvenstvo koje se trebalo održati ovo ljeto, ali je zbog pandemije koronavirusa odgođeno za sljedeću godnu.

Messi, Ter Stegen, Lenglet, Semedo, De Jong, Griezmann and Dembele are among "untransferrable" players says Bartomeu, who pointed leaves out all the 30 somethings Busquets, Pique, Alba, Suarez, Rakitic or Vidal.

