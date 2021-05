RAKETIRANJE PREKINULO KOŠARKAŠKU UTAKMICU U IZRAELU: Igrači zalegli i bježali u svlačionicu, pogledajte dramatične prizore

Posljednjih dana eskalirao je sukob između Izraelaca i Palestinaca i Hamas je u utorak raketirao izraelske gradove kao odgovor na rušenje jedne stambene zgrade u pojasu Gaze, u kojoj su Izraelci navodno detektirali stožer tog ekstremističkog pokreta.

Hamas je ispalio čak 137 raketa na gradove južno od Tel Aviva, Ashkelon i Ashdod, a u trenutku kada su rakete počele padati odigravala se i jedna košarkaška utakmica u Ra’anani, gradu nešto sjevernije od Tel Aviva.

Sirene su se oglasile tijekom utakmice druge lige između Maccabija iz Ra’anana i Maccabija iz Kiryata, a spiker je data objavio svima kako je započeo raketni napad. U tom trenutku dio igrača je odmah zalegao na parket, a dio njih je glavom bez obzira pobjegao u svlačionicu.

A basketball game in the center of Israel, tonight

Video by @TherealIBBA pic.twitter.com/L9CknjybLD

— Arale Weisberg (@Aralos10) May 11, 2021