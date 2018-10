RAĐIN ZAVRŠNI POST: ‘Zapalija sam cigaru nasrid dvorane koja nosi Draženovo ime i to je bija idealan kraj jedne je*ene karijere’

U posljednja dva posta na Facebooku prijsetio se kratkog boravka u Ciboni i završetka karijere tamo gdje je sve počelo.

Šesnaset godina nakon što je debitirao u dresu kultne Jugoplastike Dino Rađa potpuno neočekivano postao je igrač Cibone. Bila je to dosta kratka epizoda pa joj je posvetio i dosta malo prostora na svom Facebooku. Kao što je poznato legendarni košarkaš posljednjih tjedana objavljuje priče iz svoje karijere i obično im posveti dosta prostora. S obzirom na iskustvo u Ciboni, ovaj put to nije bio slučaj.

Ništa bez Novosela

“Nisu dobro startali u sezonu i oće nešto prominit. Krenemo mi u pregovore ali nikako na zelenu granu. Odugovlače i ne javljaju se redovno. Ja odustanen od te ideje i prestanen ozbiljno trenirat. Prođe misec dana bez kontakta i jedan dan vozin za Zagreb. Stara bila u bolnici gori kad zove Stojko. Ajde oće te ovi iz Cibone da dođes. Nema teorije da pristanen na tako nešto polu spreman ali Stojko je Stojko. Tu nema razgovora”, otkriva Rađa mi nastavlja.

“Oni u očajnoj situaciji. Samo tri kola do kraja Europe i triba dobit bar dvi za proć dalje. A mene dovedu dva dana pred prvu utakmicu. Izgubimo od AEK-a doli i taman drugu utakmicu uđen u ritam, ali izgubimo nešto ugusto zadnji minut. Oni odma zatraže raskid ugovora”, napisao i poentirao.

“Neozbiljno, ali nije to bila više Cibona Mirka Novosela”.

Poslije Cibone rađa se 2002. vratio u Split gdje je naslovom hrvatskog prvaka okončao karijeru.

Povratak u Split

“U Splitu 12 mladih, neiskusnih igrača na pocetku karijere. Ukić 19 godina Kedžo 20 i Subotić 23 su samo neki poznatiji. Ja in kažen može ali triba za neki rezultat jos dva igrača. Trokut je osnova košarke. Oni nagovore Skansija, a ja Zdovca i Sesara. Dvorana opet puna, povratak doma, povratak na one dane stare slave. Kako god smo prošli kroz ligu tako i kroz play off. Pomeli konkurenciju i usrid Zagreba uzeli titulu”, napisao je.

“Nakon utakmice san zapalija cigaru nasrid dvorane koja nosi Draženovo ime i to je bija idealan kraj jedne jebene karijere. Ponovo doček u Splitu. Ludnica u gradu. Ne može bolje. Da san sam pisa scenarij kraja karijere nebi ovako dobro smislija. Zdravi i veseli bili reka bi moj drug Mosor”, prisjetio se Rađa u priči koju je odjavio riječima ‘The end’.