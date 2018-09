RAĐA OTVORIO DUŠU: ‘Najbolji trebaju biti primjer. Meni je Dražen bio zvijezda vodilja i da je on bio drugačiji pitanje je kako bi i ja’

Košarkaši su šanse za odlazak na smotru najboljih sveli na minimum nakon dva uzatopna poraza od Litve i Poljske.

Proslavljeni hrvatski košarkaš i predsjednik Stručnog savjeta HKS-a Dino Rađa na službenom Facebook profilu prokomentirao je još jednom posrtaj reprezentacije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Kini.

“Evo morao sam prvo pričekati da službeno izađemo pred novinare. Ipak sam dio tima koji radi zajedno na projektu koji je puno veći od zadnje dvije utakmice. Kad sam prije šest mjeseci izašao s mišljenjem da treba “zaorati” iz početka s mladima, dočekan sam na nož kao neznalica. Razumijem ja ljude koji bi htjeli uspjeh, ali za tako nešto trebaju preduvjeti. Teško je neke navike mijenjati u određenoj dobi. Treba ulagati u mlađe i stvarati kult reprezentacije, a ne da su tu kao na prisilnom radu”, navodi Rađa u opširnom obraćanju koje se nastavlja.

“Ne svi, naravno. Najbolji igrači trebaju biti primjer u svemu, od rada do ponašanja, a to nam nedostaje odavno. Meni je Dražen bio zvijezda vodilja kad sam ulazio u ekipu, da je on bio drugačiji pitanje je kako bi i ja. Svi gledaju košarku kroz prizmu ove dvije utakmice, međutim ljeto je bilo više nego dobro. Od šestog mjeseca, kad smo dobili Italiju u Trstu, preko U16, U18, U20 EP-a i U17 SP-a radilo se odlično. Sve selekcije su ispoštovale principe igre koji su bili zadani te su se isprofilirali nosioci i nade za dalje. Očekivali smo i nastavak dobre situacije u Osijeku i Gdansku, ali nije ispalo tako”, ističe.

“U novinama je sve rečeno, da ne ponavljam. Meni nije jasan takav pristup, ne samo prema reprezentaciji, nego prvo prema vlastitoj karijeri. Napravljeno je sve s naše strane da bude optimalno. Pripreme, charteri, tretman… Bili smo uz njih stalno na raspolaganju, doduše ovaj zadnji dio mene nije bilo do samog kraja iz poznatih razloga. Stojko i ja smo krivi što smo pokušali bez stresova proći barem kroz kvalifikacije jer tko je očekivao poraze protiv Rumunjske kod kuće i Nizozemske”, piše pa zaključuje.

“Nakon Italije nisam ni u snu očekivao ovakav rasplet, ali je očito došlo vrijeme za naplatu dugogodišnjeg nereda i nerada. Zato je idealna prilika za promjene i da na jedan ratnički način pokušamo sve za dobiti preostale utakmice i eventualno iznenaditi sve. Bit će teško, ali sigurno ćemo iz utakmica izaći krvavih koljena. Niti sam ja izmislio košarku, niti pokušavam. Samo znam koji je put prema kontinuiranom uspjehu, jer sam ga prošao zajedno sa Stojkom. Spreman sam odgovoriti na svako košarkasko pitanje. Hvala većini na podršci. Zdravi i veseli bili”, poručio je Rađa.