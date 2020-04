Mnogi ne mogu prežaliti što se taj sudar nikada nije dogodio

U nedostatku sportskih prijenosa televizije su se odlučile reprizirati utakmice. Jedna o njih bila je i ona između hrvatskih i američkih košarkaša na Olimpijskim igrama u Barceloni. Bilo je to nedugo nakon raspada bivše Jugoslavije. Hrvatska je stigla do velikog finala i tamo izgubila od Jordanovog Dream Teama.

Mnogi su se međutim pitali što bi bilo da je umjesto Hrvatske tamo zaigrao jugoslavenski Dream Team. Točnije reprezentacija koja se 1987. okitila naslovom svjetskih juniorskih prvaka. Bila je to generacija predvođena Kukočem, Rađom, Divcem i Đorđevićem i koja je od tada do raspada države osvojila dva europska i svjetsko prvenstvo.

“Generacija iz Bormija je napravila svjetski košarkaški potres. Nije puno vremena trebalo da dobijemo epitet bijelog ’dream teama’. Odrasli smo zajedno, bili veliki prijatelji, živjeli i funkcionirali kao prava obitelj. Prošla su desetljeća, a ništa se nije promijenilo. I dalje na društvenim mrežama imamo grupu Bormio, grupu u kojoj se međusobno podržavamo kada je teško, veselimo kada se nešto lijepo događa, međusobno razmjenjujemo nove šale, ili se prisjećamo kako je to nekada izgledalo“, ispričao je Dino Rađa za Sportklub i nastavio.

“Da li bi bijeli ’dream team’, pobijedio američki na Olimpijskim igrama u Barceloni? Jako mi je žao što nije došlo do tog meča. Objektivno mislim da bi slavio američki jer je to bila ekipa sastavljena od košarkaških izvanzemaljaca. Mi smo u finalu uspjeli parirati tijekom prvog poluvremena. Da smo bili u kompletnom sastavu, da se nije dogodilo sve što se dogodilo, imali bismo željenu rotaciju, bili bismo daleko konkurentniji. Tko zna, možda bismo uspjeli stići do neizvjesne završnice i meča na jednu loptu. Međutim, objektivno bili su bolji. S druge strane, sam podatak da su svi čekali taj duel s nestrpljenjem, najbolje ilustrira što je u svijetu košarke značila generacija iz Bormija, što je sve mogla postići…“, završio je.