RAĐA O LJUBAVI PREMA OMILJENOM KLUBU: ‘Je*iga, za to je vridilo popit s*anje od trenera’

Član košarkaške Kuće slavnih posvetio je poduži post splitskom velikanu.

Legendarni hrvatski košarkaš Dino Rađa nastavio je na Facebooku objavljivati crtice iz svog života. Nakon što je odao čast cijelom nizu kolega i ljudi koji su mu obilježili život te je iznio niz detalja iz svoje karijere, na red je došao Hajduk.

Veliki navijač

Rađa je veliki navijač splitskog velikana, a prigodnim postom otkrio je kako se rodila ljubav prema klubu. Tom prigodom iznio je nekoliko zgoda vezane u Bijele koje najviše pamti. Jedna od onih je i kako je pobjegao s priprema reprezentacije u Zagrebu da bi pratio veliki rasplet u zadnjem kolu u kojem se odlučivalo o naslovu prvaka.

“I za kraj jedna anegdota. Zadnja titula igraju Hajduk – Osijek u Splitu, a Šibenik – Dinamo u Šibeniku. Ako Hajduk dobije, prvak. Ako Osijek dobije, prvak. Ako Hajduk i Osijek igraju neriješeno, a Dinamo dobije Šibenika oni su prvaci. Ja na pripremama reprezentacije u Zagrebu. Pitan trenera mogu li na utakmicu i on me ne pusta. Međutim trening je bija samo ujutro i obaveza večera tek oko 8. Ja posli ručka na avion i pravo na Poljud. Uđen negdi na Zapad pri vrhu da me se ne vidi. Dobije Hajduk a ja neman vrimena ostat feštat nego pravac aerodrom i avion u 7. Dolazin na večeru malo kasnije i svi se smiju. Uvatila me kamera kad je Hajduk da gol sa šalon među 40 iljada ljudi. Bas mene u direktnon prenosu. Jebiga vridilo je popit sranje od trenera”, prisjetio se Rađa.