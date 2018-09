RAĐA NAPISAO HVALOSPJEVE O ČOVJEKU KOJEG NE MOŽE SMISLITI POLA HRVATSKE: Prisjetio se i kako su zbog gluposti mogli poginuti

Rađa je spomenu i nekoliko anegdtota iz njihove prošlosti.

Legendarni hrvatski košarkaš Dino Rađa, koji je nedavno primljen u Kuću slavnih, posljednjih je tjedana izrazito aktivan na društvenim mrežama. Osim što komentira aktualnu situaciju u hrvatskoj košarci redovito piše hvalospjeve o nekadašnjim igračima. Našli su se tu i Toni Kukoč te Dražen Petrović, a posljednji u nizu je nekadašnji mu veliki rival i suigrač iz jugoslavenske reprezentacije Vlade Divac.

Proslavljeni srpski košarkaš još uvijek nije primljen u Kuću slavnih, a to je bio i povod Rađi da se prisjeti nekih njihovih zajedničkih trenutaka. Također, jasno je poručio da mu je mjesto u Hall of Fameu, kao i kukoču.

Gazio zastavu?

Divac, inače, u Hrvatskoj nije omiljena osoba nakon što je u na SP-u u Argentini gazio hrvatsku zastavu. Barem tako glasi jedna verzija priče. Tomas Šakić, čovjek kojem je istrgnuo zastavu iz ruke ispričao je ako nije istina da ju je pljuvao i gazio.

“Uzeo mi je zastavu, ali mi ju je kasnije vratio. Nije nikad pljunuo na nju niti je gazio po njoj. Taj čin je bio uvredljiv, time je pokazao manjak poštovanja. On je meni oteo zastavu i pobjegao, a meni se je bilo teško kretati jer sam na leđima imao fotografsku torbu. To se ne vidi na fotografijama, ali mi smo u jednom trenutku bili jako blizu jedan drugoga, on sa svojih 212, a ja sa 180 centimetara”, kazao je svojedobno Šakić za argentinsku Paginu 12.

U filmu Jednom braća Divac je također progovorio o tome.

“Time je izmanipulirano kako je odgovaralo ljudima koji su tada vodili zemlju. Žao mi je što ljudi nisu pogledali snimku i vidjeli što se zapravo dogodilo i kakvo je vrijeme bilo. To je bila 1990. godina, mi smo igrali za reprezentaciju Jugoslavije i tamo je jedino jugoslavenskoj zastavi bilo mjesto. Napravio sam ono što bih vjerojatno napravio i danas”, poručio je.