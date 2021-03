U derbiju 30. kola francuskog nogometnog prvenstva PSG je na gostovanju pobijedio Lyon sa 4-2 preuzevši vodstvo na ljestvici Le Championnata. Francuski prvak je tako iskoristio kiks Lillea koji je kod kuće izgubio od davljenika Nimesa sa 1-2.

PSG je u Lyonu poveo sa 4-0, a potom se u posljednjih pola sata opustio primivši dva gola za konačnih 4-2.

Za pariški sastav zabili su Kylian Mbappe (15, 52), Danilo Pereira (32) i Angel di Maria (47), dok su strijelci za Lyon bili Islam Slimani (62) i Maxwell Cornet (81).

🐐 – @KMbappe (+2) has now scored 💯 goals in Ligue 1. Age of scoring 100th career league goal

PSG je ovom pobjedom preuzeo vodstvo od Lillea koji je kod kuće izgubio od Nimesa sa 1-2 načinivši još jedan krivi korak u borbi za naslov prvaka.

Kylian Mbappé's Ligue 1 career by numbers:

◎ 142 games

◉ 100 goals

◎ 35 assists

◎ 4 titles

◎ 3x Team of the Year

◎ 3x Young Player of the Year

◎ 2x Golden Boot

◎ 1x Player of the Year

A goal every 96 minutes. 22 years and 91 days old. pic.twitter.com/mgH2uavgRG

— Squawka Football (@Squawka) March 21, 2021