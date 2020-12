Francuski prvak Paris Saint-Germain sporazumno je raskinuo ugovor sa španjolskim nogometašem Jeseom Rodriguezom (27). Jese je u PSG stigao 2016. godine iz Real Madrida, a otad je na posudbama u Las Palmasu, Stokeu, Betisu i Sportingu.

Za PSG je odigrao ove sezone odigrao samo 22 minute, a ukupno 18 utakmica u kojima je postigao dva pogotka.

Jese's time at @PSG_English has come to an end

👉 https://t.co/xRnx9JXBNS pic.twitter.com/GAFZpIrLRF

— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) December 6, 2020