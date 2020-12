PSG SLAVIO U MONTPELLIERU: Mbappe stigao do magične brojke od 100 golova i ušao u društvo klupskih velikana

Nogometaši PSG upisali su novu pobjedu u 13. kolu francuskog prvenstva. Na gostovanju kod Montpelliera slavili su s 3:1 iako je Thomas Tuchel na klupi ostavio Marquinhosa, Leandra Paredesa i Kyliana Mbappéa.

Neymar pak nije konkurirao za ovaj susret jer je vjerojatno dobio poštedu uoči ključne utakmice Lige prvaka idućeg tjedna.

PSG je poveo u 33. minuti kada je precizan bio o Colina Dagba. Stephy Mavididi donio je nadu domaćinima u 41. i ona je trajale sve do pred kraj susreta. Kean je, naime, u 77. povisio na 2:1 za PSG, a točku na ‘i’ stavio je Mbappé u prvoj minuti sudačke nadoknade.

To mu je bio 100. pogodak u dresu PSG-a u svim natjecanjima čime je ušao u društvo Cavanija i Ibrahimovića.

100 – Kylian Mbappé has scored his 100th goal with @PSG_English in all competitions. Centenary. #MHSCPSG pic.twitter.com/Blmw4CYge2

— OptaJean (@OptaJean) December 5, 2020