Kapetan francuskog prvaka PSG-a Thiago Silva odlazi iz kluba nakon što mu krajem lipnja istekne ugovor, potvrdio je pariški klub prije nekoliko dana. Brazilac Thiago Silva (35) u PSG je došao 2012. godine, a sportski direktor Leonardo ga je obavijestio da klub neće produžiti ugovor, koji istječe 30. lipnja.

To je veliko razočarenje za Brazilca, koji je karijeru htio završiti u PSG-u, a njegova supruga Isabele je nedavno izjavila da ne može zamisliti život izvan Pariza.

No, nije to jedina novost s Parka prinčeva. Sportski direktor Leonardo donio je još jednu veliku vijest. Naime, osim Silve klub napušta i Edinson Cavani, koji je u posljednjih sedam godina bio jedan od najvažnijih igrača kluba.

Leonardo: “Edinson Cavani and Thiago Silva will leave PSG at the end of the season, it’s confirmed”. 🔴 #PSG #transfers

PSG je u velikim gubicima nakon koronavirusa, višim od 200 milijuna eura, a sezona je otkazana. pa su vlasnici kluba odlučili skresati plaće u visini od 300 milijuna eura. Thiago Silva je imao jednu od najvećih plaća u klubu, pa su se odlučili riješiti igrača, koji bi se mogao vratiti u brazilski Fluminense, odakle je došao u Europu.

OFFICIAL: PSG sporting director Leonardo has confirmed club captain Thiago Silva and Edinson Cavani will both leave the club this summer 👋 pic.twitter.com/qjcghsbvlq

— Goal (@goal) June 13, 2020