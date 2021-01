PSG NA PARKU PRINČEVA RAZBIO MONTPELLIER I POVEĆAO PREDNOST NA VRHU: Golman gostiju Parižanima olakašao posao

U prvom dvoboju 21. kola Francuske lige PSG je s 4-0 na Parku prinčeva pobijedio Montpellier s 4-0 i povećao vodstvo na tablici.

Parižanima je posao olakšao vratar gostujuće ekipe Jonas Omlin koji je u 19. minuti dobio crveni karton.

Za PSG su zabili Mbappé (34, 63), Neymar (60) i Icardi (61).

PSG with three goals in four minutes ⚡ pic.twitter.com/7yhneETM0M

— B/R Football (@brfootball) January 22, 2021