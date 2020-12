PSG ĆE TRENERU KOJEG JE OTPUSTIO MORATI ISPLATITI OGROMAN NOVAC: Uz ovo će puno lakše podnijeti činjenicu da više nema posao

Francuski prvak Paris Saint Germain smijenio je u četvrtak trenera Nijemca Thomasa Tuchela.

Ova iznenađujuća odluka predsjednika PSG-a Leonarda došla je nakon jučerašnje pobjede od 4-0 nad Strasbourgom. PSG je treći u prvenstvu s bodom manje od drugoplasiranog Lillea. U Ligi prvaka, PSG je grupnu fazu natjecanja završio na prvom mmestu ispred RB Leipziga i Manchester Uniteda.

Navodno je 47-godišnjem Tuchelu presudio poraz s vodećim Lyonom u domaćem prvenstvu 13. prosinca (0-1), a tjedan dana kasnije PSG je bez golova remizirao na gostovanju u Lilleu.

