PSG BEZ TRENERA STIGAO NA PRVO MJESTO: Parižani svladali Angers, Pochettino u samoizolaciji zbog koronavirusa

Nogometaši Paris St Germaina preuzeli su vodstvo na ljestvici francuskog prvenstva nakon što su u susretu 20. kola na gostovanju pobijedili Angers sa 1-0.

Pogodak odluke zabio je Layvin Kurzawa u 70. minuti.

⌛️ FT in Angers. (0-1)

3⃣ points on the road with an improved second half!#SCOPSG pic.twitter.com/WnrPTBVogg

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 16, 2021