PSG BEZ NEYMARA I MBAPPEA LAGANO SLAVIO U DERBIJU: Di Maria i Kean ‘riješili’ Rennes

U derbiju 10. kola francuskog nogometnog prvenstva Paris SG je bez problema kao domaćin svladao Rennes sa 3-0 (2-0).

Parižani su pitanje pobjednika praktički riješili već u prvih 20-ak minuta golovima Keana (11) i Di Marije (21), a konačnih 3-0 svojim je drugim pogotkom u nastavku postavio Di Maria (73).

Moise Kean with the sauce celebrating his goal for PSG today 🔥 pic.twitter.com/0gZHxbZVFJ

— Goal (@goal) November 7, 2020