PRVO KOLO WIMBLEDONA: Pobjede Petre Martić i prošlogodišnjeg finalista na slavnom turniru

Prvo kolo slavnog Grand Slama

Hrvatska tenisačica Petra Martić uspješno je startala na trećem Grand Slam turniru sezone Wimbledonu pobijedivši u susretu 1. kola Amerikanku Jennifer Brady sa 3-6, 6-3, 6-4.

Martić, koja je postavljena za 24. nositeljicu, je za pobjedu protiv 64. tenisačice svijeta, s kojom do sada nije igrala, trebala dva sata igre.

Petra je prva došla do breaka u meču. Pri rezultatu 1-1 oduzela je servis svojoj suparnici. Nažalost, njezina prednost nije dugo trajala. Već u idućem gemu je 24-godišnja Amerikanka vratila izgubljeni servis izjednačivši na 2-2. U idućih nekoliko gemova obje tenisačice su držale svoje servise, a set je razriješen u osmoj igri u kojoj je Amerikanka načinila break, povela sa 5-3, a potom bez izgubljenog poena osvojila svoj servis za 6-3 i vodstvo 1-0 u setovima.

Odlučio break u trećem setu

Martić je u nastavku meča zaigrala daleko bolje. U drugom setu je pri vodstvu 3-2 napravila break za vodstvo 4-2 koje je obranila do kraja seta. Petri je jedan break bio dovoljan i u odlučujućem, trećem setu. Osvojila ga je već u trećoj igri i do kraja nije ispustila prednost. Mogla je i ranije dobiti treći set, no pri vodstvu 5-3 je propustila tri meč lopte.

Petri je ovo osmi nastup na Wimbledonu, a najdalje je dogurala 2017. kada je ispala u osmini finala od Slovakinje Magdalene Ribarikove sa 4-6, 6-2, 3-6.

Ruskinja ili Švicarka

U idućoj rundi Martić očekuje pobjednica susreta između Ruskinje Anastasije Potapove i Švicarke Jil Belen Teichman.

U glavom ždrijebu Wimbledona imamo još jednu tenisačicu Donnu Vekić koja će na startu turnira igrati protiv Amerikanke Alison Riske.

Prošao i Anderson

Ranije u ponedjeljak prošlogodišnji wimbledonski finalist, južnoafrički tenisač Kevin Anderson, uvjerljivom je pobjedom 6-3, 6-4, 6-2 protiv Francuza Pierre-Huguesa Herberta otvorio nastup na ovogodišnjem izdanju trećeg Grand Slam turnira u sezoni koji je danas započeo na travnatim terenima All England Cluba.

Anderson je postavljen za četvrtog nositelja i pripada krugu pritajenih favorita, baš kao i Stan Wawrinka. Švicarcu u Grand Slam kolekciji nedostaje još samo wimbledonski trofej, a uvjerljiva pobjeda nad Belgijcem Rubenom Bemelmansom (6-3, 6-2, 6-2) dobar je znak za Wawrinku, koji je u All England Clubu dvaput bio četvrtfinalist.

Švicarca u 2. kolu čeka jedan od najviših igrača na ATP Touru, Amerikanac Reily Opelka koji je sa 6-3, 7-6 (4), 6-1 bio bolji od Nijemca Cedrik-Marcela Stebea.